Jesús Sánchez, taxista "ejemplar" de Vallecas, sobre su secreto para llegar a los 91: "He trabajado duro 40 años"

Vallecas no se olvida de sus vecinos más longevos. Y para demostrarlo, durante la tarde de este lunes se rindió un homenaje a varios de sus vecinos nonagenarios en un acto institucional en el que se les entregaron placas conmemorativas por toda una vida vinculada al barrio.

Familiares, asociaciones y representantes municipales arroparon a unos protagonistas que encarnan casi un siglo de historia en Villa de Vallecas, que es también parte de la historia de Madrid.

Un acto al que acudió el concejal del citado distrito, Carlos González Pereira, que reivindicó la importancia de "escuchar a nuestros mayores" que han sido testigos "de tiempos muy duros y de épocas de cambio para Madrid y para España".

En el auditorio del Centro Cultural Zazuar, en el vallecano barrio de Santa Eugenia, familiares y amigos de todos los homenajeados repetían la misma pregunta: "Por favor, decídnoslo ¿Cuál es el secreto para llegar así de bien a casi 100 años?"

Uno de los homenajeados de este año 2025 es Jesús Sánchez Martín, vecino de Villa de Vallecas de 91 años que, acompañado de sus familiares, contó a Madrid Total que pasó una tarde "estupenda" viendo al coro del distrito que ofreció un viaje musical a capela de casi una hora. No faltaron canciones clásicas, cuplé e incluso sonó algún tango.

En conversación con este periódico, Jesús contó que es "madrileño de toda la vida" y dice que ha conocido la ciudad "realmente bien", ya que trabajó "casi 40 años en el taxi".

"Llevo viviendo en Santa Eugenia nada menos que 41 años, aunque también viví muchos años en la zona de Bilbao. He visto este barrio vallecano cambiar y evolucionar y la verdad es que ahora no tiene nada que ver con la zona a la que nos mudamos. Yo he trabajado mucho, salía a las 8.00 de la mañana y volvía a las 23.00 de la noche, por eso he visto la ciudad cambiar desde mi coche", cuenta.

Curiosamente, explica que pese a conocer Madrid como la palma de su mano, ahora no lo reconoce: "Ahora me pierdo por las carreteras, todas las entradas salidas y desviaciones han cambiado totalmente".

Jesús, al igual que otros vecinos de Villa de Vallecas, se encamina a los 100 años. Una frontera que no muchos llegan a cruzar. Por eso la pregunta es obligada: "¿Cuál es el secreto para llegar a los 90 años, camino de los 100, con tan buena salud y sobre todo, con tan buena memoria?"

La respuesta: "Yo siempre he estado así de bien, pero lo cierto es que he trabajado mucho y muy duro".