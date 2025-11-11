Dos policías graves tras recibir una paliza al grito de "ahora no estáis de servicio, putas ratas" en Alcalá de Henares

Las claves nuevo Generado con IA Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio fueron brutalmente agredidos en la calle Mayor de Alcalá de Henares por al menos seis individuos. Los atacantes reconocieron a los agentes tras una cena y les golpearon por la espalda, insultándoles con frases como "Ahora no estáis de servicio, putas ratas". Uno de los policías sufrió la pérdida de tres piezas dentales y posible rotura de mandíbula; el otro presenta una clavícula rota. La Policía Nacional ha detenido a uno de los presuntos agresores y continúa investigando el caso, que afecta a agentes de los Grupos Operativos de Respuesta.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado en un comunicado que dos agentes de Policía Nacional han sido agredidos en Alcalá de Henares por varias personas durante la pasada noche.

Los hechos sucedieron en la céntrica calle Mayor de la ciudad Complutense durante la madrugada del pasado sábado.

La Policía Nacional ha confirmado a EFE la detención de uno de los presuntos autores del ataque, que ha causado graves heridas a ambos agentes, integrantes de la UFP.

El sindicato ha explicado que la agresión tuvo lugar en la calle Mayor de la ciudad complutense, después de una cena de un grupo de agentes integrados en los Grupos Operativos de Respuesta.

Al finalizar, de vuelta a sus casas, dos de ellos fueron reconocidos por un grupo de individuos de una barriada, 'El Linachi', ha asegurado la UFP en referencia al barrio de Puerta de Madrid.

😞Está madrugada, brutal paliza a dos policías reconocidos en plena calle de Alcalá de Henares



👎En España se ha perdido el Principio de Autoridad. Policías ayer tiroteados y hoy apaleados.



👉Si el Gobierno no nos defiende, lo haremos nosotros.



👍Son nuestros afiliados,… pic.twitter.com/NQVbYrNC3Q — UFP (@ufpol) November 9, 2025

El colectivo ha recalcado que los agentes fueron atacados "por la espalda, con cobardía, sin capacidad de defensa, y sin mediar palabra, recibieron el primer puñetazo".

Según han recogido en el comunicado, los agresores les espetaron: "Ahora no estáis de servicio, putas ratas".

Uno de los agredidos, a tenor de lo expuesto por la UFP, ha perdido tres piezas dentales y de momento no tiene visión en un ojo, con posible rotura de mandíbula.

El otro policía tiene una clavícula rota. Por el momento, lo sucedido lo investiga el Grupo I de Alcalá de Delitos contra las personas y se estima que pudieron ser seis individuos los que formaron parte de la agresión.