El madrileño Leiva se sincera sobre el cantante catalán al que admira: “Me gustaría tener una trayectoria como la suya”

David Broncano, en el último programa de ‘La Revuelta’, recibió a Manolo García —que presenta su gira en solitario por teatros, llamada ‘Drapaires poligoneros’— y le recordó que Leiva, en una de sus visitas, alabó su carrera. “Me gustaría tener su trayectoria o la de Robe Iniesta (excantante de Extremoduro que ahora gira en solitario)”, desveló el cantante madrileño.

“Sólo puedo decir que, de una persona que da alegrías en forma de canciones, que ofrece la emoción a los otros, de una persona que es compositor, es de agradecer”, reconoció el propio Manolo García durante el programa. Y continuó: “Admiro a las personas que tienen la capacidad de abrazar al mundo, para llevar sol y para llevar luz; igual que abominas a las personas que nos tienen cogido el cuello en la sombra y nos tienen pillados y nos machacan. A la gente que da alegrías es para abrazarla y besarla”, finiquitó el cantautor y excantante de El Último de la Fila.

Pero, más allá de sus palabras de agradecimiento a Leiva, el artista mostró su indignación con los políticos en ‘La Revuelta’. “¿Cómo va la cosa? La cosa está rarita. Te pones en medio de la calle y ves que la gente no es feliz, que no está bien porque el nivel de vida va por aquí y todo lo demás, como los sueldos, va por allí”, sentenció, preocupado.

“La vida es como un partido de fútbol. Todos queremos tirar a portería e ir para adelante y marcar goles y disfrutar. Si la vida es un partido de fútbol, tiene que haber un árbitro que ponga orden y que la cosa sea justa, correcta y deportiva, que juegue todo el mundo. ¿Que a unos pocos les va mucho mejor que al resto? Que con su pan se lo coman, pero que el resto viva con dignidad y no asfixiado. La gente está ahogada con los alquileres”, se quejó Manolo García, siguiendo su argumento.

Pero no quedó ahí su declaración. “Tiene que haber ese arbitraje de parte de los que gobiernan y mandan. Han de organizar esto para que todo el mundo coma y viva. Si la media de los sueldos es de 1.500 euros, que vivir cueste 800 y puedas ahorrar y vivir desahogado. Los que organizan el pastel están todo el día bla, bla, bla y han conseguido que la gente gane 1.000 y vivir cueste 3.000, así va todo el mundo ahogado”.

Y lanzó un mensaje a la clase política. “¿Qué es esto que la gente joven no se pueda independizar? Los pisos, la carestía, el abuso en los alquileres, la comida, todo lo que está pasando con las cosas básicas. Estoy un poco mosqueado. Estoy haciendo huelga de televisión en los informativos. No quiero ver a los políticos hasta que lo hagan bien. Para sufrir, prefiero no verlos. Al señor que hace la guerra de los aranceles, no quiero verlo. Y al que invade países y mata gente, tampoco”, sentenció.