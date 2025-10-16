Los vecinos de San Blas, hartos de ser el barrio más "sucio" de Madrid: "Parece un vertedero y pagamos la tasa de basuras"

Los vecinos de San Blas están hartos ante lo que consideran una situación "insostenible". Denuncian que, desde hace tiempo, el barrio sufre "una degradación social y física" por diversos problemas, entre ellos "la gran acumulación de basuras" en las calles.

Por ello, la Plataforma Vecinal de San Blas ha elaborado un dossier ilustrado con diversas fotografías en el que documenta la degradación que, según explican, sufre el entorno desde hace aproximadamente unos tres años.

En el documento se recogen imágenes de las parcelas D, E, F, G y San Blas II, así como las zonas de Los Castillos, Las Zetas y Virgen de la Oliva, en el barrio de Simancas.

Entre las deficiencias más destacadas, los vecinos mencionan la falta de cubos de basura suficientes, la acumulación de residuos en las islas de contenedores de papel y envases, la escasa frecuencia de barrido en calles interiores y la falta de mantenimiento de setos y zonas verdes.

También denuncian que en ocasiones los servicios de limpieza dejan durante varios días en la vía pública los sacos con residuos recogidos.

Por todo ello, la citada plataforma vecinal ha remitido al Ayuntamiento una lista de doce propuestas para mejorar la limpieza y el mantenimiento del barrio. Entre ellas, piden que se retiren los bolsones de basura en pocas horas, se incremente el número de cubos y puntos de recogida, se limpien con mayor frecuencia las zonas interbloques y se refuercen las campañas de sensibilización ciudadana.

Además, el colectivo solicita que se acometa una remodelación del conocido parque de la Gasolinera, que, según explican, continúa acumulando residuos pese a las operaciones especiales de limpieza realizadas en los últimos meses.

También piden que se habiliten servicios de aseo en el parque del Paraíso, uno de los puntos más conflictivos en materia de higiene urbana.

De hecho, en este último enclave, las basuras no son el único problema, sino que el parque se ha convertido en un punto de compra y venta de droga que, según explicaron los vecinos a este periódico hace unos meses, ha contribuido a "la degradación del barrio".

Madrid tiene que estar "más limpia"

La denuncia de San Blas llega pocos días después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconociera que la limpieza de la ciudad ha "empeorado" en los últimos tiempos, asegurando que es necesario "hacer un esfuerzo adicional".

"Necesita estar más limpia de lo que está. Hay que mejorar", afirmó en declaraciones a los medios el pasado viernes 26 de septiembre tras el acto de recibimiento a los equipos finalistas de la gran final europea del videojuego League of Legends, desde los recintos feriales de Casa de Campo.

De esta manera, contó que ha pedido al área de Medio Ambiente, liderada por Borja Carabante, y al titular de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo, un informe para evaluar la situación.

"¿Que Madrid es una ciudad que está razonablemente limpia? Sí. ¿Que Madrid, en mi opinión, ha empeorado en los últimos tiempos? También. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, tan sencillo como eso", declaró.

"Madrid necesita estar menos sucia de lo que está en estos momentos porque, a pesar de tener unos buenos estándares de limpieza y estar en mínimos en las quejas ciudadanas, a mí eso no me vale. Tenemos que seguir mejorando", apostilló.