Así era el edificio derrumbado en la calle de las Hileras de Madrid en el que han muerto cuatro personas

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecían desaparecidas.

Se trata de tres obreros, Dambéle, Alfa y Jorge. Y de la arquitecta, Laura. Los cuatro quedaron sepultados bajo los escombros de la obra del edificio de la calle de las Hileras número 4.

A lo largo de las 2 de la madrugada los bomberos han localizado los dos últimos cadáveres del inmueble, ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se desplomó parcialmente pasadas las 13.00 horas del martes.

Poco antes de la medianoche rescataron los dos primeros cuerpos sin vida. Los dos últimos cadáveres están localizados, pero no han sido rescatados de momento.

Los tres obreros identificados como Dambéle, Alfa y Jorge, son originarios de Malí, Guinea y Ecuador, y tienen entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

Imagen de la fachada del edificio que se ha derrumbado en la calle de las Hileras de Madrid. Europa Press

Dos de los operarios se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

Las Policías Científicas de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional se han hecho cargo de la identificación de los cadáveres rescatados hasta el momento. El juez encargado del caso estuvo hasta las 3 de la mañana en el lugar del suceso.

Horas antes del hallazgo de todos los fallecidos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmó que la búsqueda era difícil.

"Es una tarea compleja, difícil, en la cual también hemos contado en este caso con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados para descubrir los lugares donde están las personas desaparecidas", ha detallado el regidor cuando llegó al lugar del accidente en la tarde de este martes.

Interior de las obras de reconstrucción del edificio derrumbado en la calle de las Hileras. Rehbilita

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, aseguró que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas que se haya producido el derrumbe del forjado de la sexta planta.

El suceso ocurrió en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasadas las 13.00 horas del martes, cuando se produjo el derrumbe parcial del forjado interior de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

Los sanitarios atendieron a tres obreros, uno de los cuales fue trasladado a un hospital con fractura de pierna con un pronóstico "menos grave", mientras que los otros dos resultaron contusionados leves.

La Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid se ha encargado de la investigación del siniestro y de la instrucción del atestado, al tratarse de un accidente laboral, según Emergencias Madrid.

Los bomberos han estaado trabajando durante toda la madrugada en las labores de desescombro.