Getafe prohíbe el uso de sus pistas deportivas a adultos de otros municipios tras la agresión en un partido de fútbol

El 112 y la Policía en la avenida Arcas del Agua de Getafe. 112 Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado que va a poner como "requisito imprescindible" comunicar el uso de las pistas abiertas de Arcas del Agua a todos los mayores de edad y prohibirá su utilización a aquellos que no sean del municipio tras la agresión que se produjo este sábado.



Según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid, dos hombres resultaron heridos en la tarde del sábado en una agresión en la avenida Arcas del Agua de Getafe. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.



Fuentes municipales han detallado a Europa Press que la agresión se produjo tras una discusión en un torneo de fútbol que se había organizado online. Ni el agredido grave ni el agresor eran de Getafe, aunque "sí se conocen entre ellos".

Desde el Consistorio han asegurado que "no se ha utilizado ninguna arma blanca, sino una botella rota". Han condenado este tipo de comportamientos que "son inaceptables" en la localidad.



Por otro lado, ha anunciado que la Policía hará una labor de vigilancia de estas pistas. Si se está haciendo uso de ellas sin autorización o por personas de fuera de Getafe, se desalojará.

"Estas pistas están ideadas para familias, niños, jóvenes y adolescentes del municipio para fomentar el ocio y la práctica deportiva. Cualquier uso para organizar campeonatos o torneos ilegales impide ese objetivo, porque existen otras instalaciones reguladas para ello en los polideportivos.

Además, se exigirá un comportamiento adecuado a los valores deportivos", han defendido las mismas fuentes.

Según informaron los servicios de emergencias madrileños, uno de los implicados en esta reyerta, un varón de 34 años, presentaba dos heridas incisas en el cuello.

Los equipos médicos le estabilizaron en el lugar antes de trasladarlo en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

El segundo implicado, se desplazó a pie al hospital de Getafe. Presentaba dos heridas por arma blanca en la espalda que no revestían gravedad.