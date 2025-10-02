Las Águilas, el "único barrio de Madrid" con la parada de Metro a media hora andando: "Nos tienen aislados"

Concentración el pasado lunes 8 de septiembre de los vecinos de Las Águilas para pedir una parada de Metro en su barrio. Cedida

"Aislado". Así definen los vecinos de Las Águilas, en el distrito madrileño de Latina, su barrio. Porque, a pesar de formar parte del término municipal de la capital española, para desplazarse tienen que caminar una media hora a la parada de Metro o Cercanías más próxima.

"Solo disponemos de autobuses, que dan vueltas kilométricas y solo sirven para acercarse a una parada de Metro -en casi el mismo tiempo que se tarda andando: unos 20 minutos-. No lo suplen. Estamos abocados a utilizar multitransporte, una característica más propia del extrarradio", argumenta Ana María González, vecina del barrio desde 2013.

Fue la impulsora de la resurrección de una vieja reivindicación que comenzó hace más de una década: pedir a la Comunidad de Madrid que construya una boca de Metro en la zona.

"Empecé en 2022 a recabar firmas unilateralmente", explica Ana, que desde que se mudó se dio cuenta de ese problema en el transporte público de la zona, que apunta como la "única en Madrid" en tener el Metro a esa distancia.

Posteriormente, vio que la Asociación de Vecinos Las Águilas ya se había quejado del tema hacía tiempo -"cerca de 30 años", señala Julio Martínez, el presidente de la misma- y decidió unirse a ellos para "unificar fuerzas".

Por ahora, en la plataforma Change.org cuentan con casi 8.000 firmas -más otras 6.000 que tienen en papel, según dice Julio-. Se trata de un barrio que tiene unos 50.000 habitantes (según los últimos datos de 2023), el segundo de Latina con más población, con un "perfil del 70% de avanzada edad".

Las paradas de Metro más cercanas son Aviación Española y Aluche. La de Cercanías es Las Águilas, aunque esta solo llega hasta Atocha, donde coger otro medio para poder llegar hasta el centro.

Adicionalmente, Ana explica que las zonas contiguas a estas estaciones están "absolutamente colapsadas". "No solamente de viajeros en el Metro, también en la zona urbana. Abastece a todo el extrarradio. Y más ahora, por las obras".

En este sentido, explica que hay un parking disuasorio para acercarse hasta suburbano en coche. Pero la gente del extrarradio "ocupa todas las plazas de aparcamiento". "La apertura de una boca de metro ayudaría a descongestionar la red de transporte".

La ampliación de la L11

Lo pidieron con las últimas ampliaciones de las Líneas 5 y 10. "Nos dijeron que no en todas las ocasiones", dice Julio, apelando a la Comunidad de Madrid -de quien depende la red-.

Ahora, su última esperanza son las actuales obras de ampliación de la L11. Unos trabajos que unirán Cuatro Vientos con Valdebebas y que pasarán relativamente cerca del barrio.

"Vimos que iban a pasar por las cocheras de la Línea 10 y ahí pensamos que podrían hacer otras de la 11 y que bajara hacia Las Águilas para llegar a Cuatro Vientos. Es cosa de querer hacerlo", argumenta el presidente de la asociación.

"Si no lo conseguimos ahora, va a ser mucho peor. Esta es la única oportunidad que nos queda y la tenemos que aprovechar". Y es que entienden que hacer un proyecto de cero, con un presupuesto que implicaría ser mucho más grande, no sería factible.

Su propuesta es ubicarlo en la intersección de la calle Rafael Finat, con la calle José de Cadalso. Así, "cumpliría la cobertura de las necesidades de la zona". Para ello, mandaron a la Comunidad su petición adjuntando un estudio sobre el coste de tiempo y recursos que necesitan para llegar a cualquier estación.

Sin embargo, desde el Consorcio de Transportes de Madrid les transmitieron su negativa por escrito: "La actual planificación de la ampliación de la Línea 11 no contempla su extensión hacia Las Águilas", les respondían. Unas palabras que ratifican a este periódico desde la Consejería de Transportes, de quien depende.

Las explicaciones que les proporcionaron fueron los "costes elevados" y que disponían de "transporte suficiente".

"Lo vamos a intentar luchar con fuerza", concluye Julio, que todavía tiene una esperanza. Para ello, realizaron una concentración el pasado mes de septiembre, a la que acudió como muestra de apoyo el chef Sergio Fernández, conocido por su programa Cocinamos contigo. En ella se reunieron más de 200 personas.

Además, la pasada semana Vox llevó también la propuesta a la última comisión municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, de la que tomó nota el delegado del área, Borja Carabante, para instar a la Consejería que estudie esta conexión.

Este jueves será la próxima concentración que convoque la asociación, coincidiendo con la celebración del Pleno del distrito. En este, el PSOE también ha mostrado su apoyo asegurando que reclamarán esta iniciativa.