El barrio de Madrid en el que Amber Heard rehace su vida tras ser madre: una casa de 1,5 millones de euros y 253 m2

Madrid se ha convertido en los últimos años en la ciudad de los famosos. Y es que tanto la capital de España como muchos de los municipios que la rodean son elegidos desde hace un tiempo por muchos rostros conocidos para desarrollar una vida cómoda y tranquila. Incluso aquellos que proceden de Hollywood.

Uno de los casos más llamativos es el que protagonizó la actriz y modelo Amber Heard, quien llegó a copar durante semanas los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo tras su polémico divorcio del también actor Johnny Depp.

Tras aquella millonaria contienda, Amber decidió marcharse lejos de todo lo que pudiera recordarle a esa dura etapa de su vida. Tanto es así que incluso puso un océano, el Atlántico, de por medio. Y es que se mudó a España. Concretamente, a la ciudad de Madrid.

Nadie sabía si se trataba de una decisión meditada o de un impulso. El caso es que la capital de España recibió con los brazos abiertos a la afamada actriz, la cual comenzó poco a poco a desarrollar su vida. Por ello, era frecuente verle dando largos paseos por las calles de la ciudad o acudiendo a diferentes actos.

Su vida profesional y personal comenzaron a echar raíces en Madrid. Sin embargo, llegó un nuevo embarazo y Amber decidió regresar a casa. Se marchó a Estados Unidos donde dio a luz en el mes de mayo a sus mellizos. Y Madrid pasó a un segundo plano. Hasta ahora.

El barrio de Amber Heard

Con la llegada del mes de septiembre ha comenzado un nuevo curso lectivo en España y eso es lo que ha provocado el esperado regreso de Amber Heard. La modelo ha vuelto a ser vista por la capital y es que parece haber retomado su vida madrileña.

El motivo de este retorno ha sido el inicio de las clases de su hija Oonagh, a quien ha podido acompañar personalmente a esos primeros días de vuelta a las aulas. Y es que Amber le ha matriculado en uno de los colegios más famosos del centro de Madrid.

Por lo tanto, su vuelta a la capital ya es un hecho. Una ciudad que Heard conoce bien de su primera etapa, donde eligió uno de los barrios más exclusivos. Lejos de irse a vivir a zonas como La Moraleja o La Finca, tan frecuentadas por famosos, Amber eligió El Viso, uno de los puntos más lujosos de la ciudad.

Allí decidió comprarse una casa por valor de más de un millón y medio de euros. Un espectacular chalé de 253 metros cuadrados y cuatro plantas donde la expareja de Johnny Depp rehace su vida y a donde ahora ha regresado para seguir gozando de las oportunidades y la tranquilidad de Madrid.

Un cambio de aires que para ella fue un renacer después de superar uno de los momentos más duros de toda su vida. Ahora, la actriz es feliz junto a su hija Oonagh, de 4 años, tal y como ha podido evidenciar mientras recorría de nuevo las calles de la capital de España.

El barrio elegido por Amber, El Viso, es una de las zonas habituales de la alta sociedad madrileña. Allí residen las familias más acomodadas. Y uno de los últimos ejemplos ha sido el de Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid, quien eligió este enclave para su nueva casa en su retorno a la capital.

Se encuentra en el distrito de Chamartín y está delimitado por grandes avenidas como el Paseo de la Castellana y avenida de Concha Espina, una de las zonas más caras de la capital. Destaca por su diseño urbanístico, el cual busca volver a los orígenes de Madrid, con espacios verdes, viviendas bajas y zonas ajardinadas que aislan del bullicio de la ciudad, pero sin perder proximidad al centro.

La llegada de este tipo de peersonalidades al barrio ha convertido a El Viso en una de las zonas de Madrid con la renta per cápita más alta, incluso por encima del barrio de Salamanca. Y es que allí también se encuentran los cuarteles generales de rostros tan conocidos como la presidenta del Banco Santander Ana Botín o la modelo Mar Flores.