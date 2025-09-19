Tiroteo y persecución de película en Retiro tras el robo de una furgoneta: hay un detenido con un largo historial delictivo

Momentos de tensión y pánico se vivieron durante la noche del miércoles en el distrito madrileño de Retiro. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que disparar al aire en varias ocasiones para 'dar caza' a un hombre que había robado una furgoneta en Vallecas y pretendía huir con ella.

Según informa un portavoz de la Policía Nacional, todo sucedió este miércoles 17 de septiembre hacia las 23.15 horas y la actuación policial se extendió hasta pasada la medianoche.

Los agentes fueron requeridos en la avenida de Monte Igueldo del distrito de Puente de Vallecas por una denuncia de un hombre que manifestó que le habían robado su furgoneta de trabajo.

La Policía localizó el vehículo en la calle Cruz del Sur, en el distrito de Retiro.

Cuando los agentes fueron a interceptarlo, el conductor trató de atropellarlos, motivo por el que tuvieron que efectuar tres disparos disuasorios, uno de ellos a las ruedas del vehículo.

El ladrón logró escapar de la zona, pero desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional informan de que fue finalmente detenido en las inmediaciones tras una persecución.

El detenido es un hombre español de 57 años con un largo historial delictivo a sus espaldas.

Por este episodio se le acusa de tres delitos de robo, hurto y uso de vehículo, atentado contra agente de autoridad y seguridad vial.