El violento vecino de Gran Vía que ha amenazado con volar su edificio con butano: "La liaba todas las semanas"

Un policía se lleva la bombona que amenazaba con explotar el hombre atrincherado en el centro de Madrid. Antonio Rey/Efe

La tensión se apoderó durante unas horas de la Gran Vía Madrileña en la confluencia con la calle Montera este lunes por la tarde. Hacia las 16.30 horas, en el número 42 de Montera, un hombre se atrincheró en el segundo piso y amenazó con hacer saltar por los aires el edificio con una bombona de butano.

Según informó una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid, se trataba de un paciente psiquiátrico de origen colombiano de 32 años que tenía antecedentes penales.

Finalmente, tras horas de mucha tensión, lograron reducirlo, detenerlo por un delito de desórdenes públicos y lo trasladaron directamente al hospital Clínico para una valoración.

Por desgracia, según relata un vecino, no es la primera vez que este individuo provoca tensión en pleno centro de Madrid: "La lía todas las semanas, ya han venido la Policía y el Samur varias veces por su culpa".

"Hoy nos han desalojado por esta amenaza. Otras veces ha lanzado botellas a la acera y, como ha hecho hoy, dice que se va a arrojar desde el balcón", cuentan estas fuentes.

Al parecer, también ha agredido "a una chica" dentro de la casa. Todo ello, en el plazo "de un mes".

Una vez que el hombre fue detenido, fuentes policiales relataron que el hombre entró ensangrentado en el número 42 de Montera, lugar donde vivía, y comenzó a amenazar de muerte al resto de los vecinos.

Los vecinos alertaron a la Policía. Una vez que llegaron los efectivos policiales y los sanitarios, el hombre salió al balcón y comenzó a arrojar objetos, entre ellos una bombona de gas.

Amenazó con prender fuego a una bombona de butano y lanzarse al vacío, por lo que, ante esta situación, los agentes acordonaron la zona y los servicios de emergencia desplegaron un colchón.

Los policías, que habían enviado a un negociador para disuadir al atrincherado, vieron a través de la puerta entreabierta de la vivienda que había riesgo de que cumpliera su amenaza de prender fuego a la bombona, por lo que entraron, lograron reducirlo y, finalmente, lo detuvieron.

Hacia las 18:15 horas, la Policía retiró el precinto que había dispuesto y reabrió la boca de Metro de Gran Vía situada en esa zona.

Poco a poco, la normalidad se fue apoderando de la calle Montera y de la Gran Vía tras momentos de tensión que, según dicen los hosteleros de la zona, esperan que "no se vuelvan a repetir".