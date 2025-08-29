Salen de fiesta por la noche en Madrid y se encuentran con lo que nadie se esperaba: "La situación es más crítica ahora"

Madrid es una de las mejores ciudades del mundo. Pero si por algo destaca la capital de España es por el gran ambiente que siempre tiene. Especialmente por la noche y es que la localidad en los últimos años se ha convertido en uno de los lugares del mundo con más y mejor fiesta.

Es por ello que los madrileños aprovechan los días hasta altas horas de la madrugada siempre que pueden. Pero especialmente los jóvenes. Ya que hay muchos barrios que se han convertido en las zonas de moda para salir, tomar algo y dejarse llevar.

Desde Chueca hasta Malasaña pasando por Huertas, Latina o incluso Argüelles. Pero sin olvidarnos del centro. Sin embargo, es cierto que, aunque en Madrid nunca faltan los planes sea el momento del año que sea, no en todas las épocas hay la misma actividad o las mismas oportunidades.

Y agosto es un mes crítico por eso, ya que los que quieren buscar una noche de desenfreno, sobre todo en plena segunda quincena, tienen que ingeniárselas bien. Por ello, es normal caminar por una calle siempre concurrida como Ponzano y no encontrar casi ningún lugar abierto donde tomar una copa.

Esto es precisamente lo que le ha pasado a un grupo de chicas que han decidido relatar en sus redes sociales cómo es una noche de fiesta en Madrid en pleno mes de agosto. Con todo el mundo en la playa y con los 'cerrado por vacaciones' reluciendo puerta tras puerta. Una experiencia que se ha hecho viral.

¿No hay fiesta en agosto en Madrid?

Si hay un periodo considerado tradicionalmente de vacaciones en España, ese es el verano. Y es que es habitual que casi todo el mundo, antes o después, decida dejar aparcadas sus obligaciones durante unos días para coger ese merecido descanso.

Es por ello que ciudades como Madrid registran una menor actividad. Sin embargo, año tras año, este tipo de vacíos se han ido subsanando, y es que la capital de España ya ofrece mil y una alternativas de ocio, también durante el mes de agosto.

Pero lo cierto es que no es igual de fácil salir por Madrid, especialmente por la noche, en agosto que en otras épocas del año. Por ello, hay que agudizar el ingenio y abrir nuestra mente a nuevos planes. Eso es lo que han aprendido ahora un grupo de chicas que se han hecho virales.

Al frente de todas ellas se encuentra Carlota Serrano (@carlottaserrano), quien relató a través de su perfil de TikTok cómo era salir una noche de agosto por Madrid y lo difícil que es encontrar locales abiertos que suelen estar a reventar el resto del año.

Este vídeo, que supera ya las 200.000 visualizaciones, va mostrando la aventura de este grupo de chicas que salen una noche por Madrid con más ganas de fiesta que locales abiertos. "Intentando salir por Madrid en pleno 14 de agosto".

La joven comienza recordando otro vídeo anterior en el que hacía la misma experiencia, pero en julio, una época en la que hay muchas más oportunidades. "La situación ahora es más crítica aún". Lo que más le llama la atención es la ausencia de gente: "Las calles están vacías".

"Los restaurantes y las terrazas están cerradas. Las discotecas también están cerradas". A medida que van avanzando por la ciudad, se van quedando sin ideas para salir y disfrutar de una noche juntas. Aunque pronto van hallando una manera de perfilar su noche.

"Hemos encontrado un bar". Fue ahí cuando su noche empezó a cambiar, aunque todas ya eran conscientes de que la noche no iba a ser lo que esperaban. Sin embargo, después de tomar algo en ese establecimiento, se dispusieron a buscar "un nuevo destino".

El hallazgo de una discoteca fue una misión más complicada, pero que finalmente terminaron cumpliendo para no perder la noche. Finalmente, terminaron acudiendo a La Nuit, una de las discotecas más conocidas y frecuentadas de la capital, sobre todo por personas entre 18 y 23 años.

Este particular vídeo ha ganado una gran repercusión y es que, más allá de las 200.000 visualizaciones que acumula, también ha tenido decenas y decenas de comentarios de gente que se suma a este debate de si Madrid tiene fiesta o no en agosto.

Y es que muchos apuntan a que es necesario cambiar el chip durante estas semanas, huyendo de las tradicionales discotecas y pubs que suelen cerrar en estas fechas y apostando por las fiestas populares y de barrios como las de San Lorenzo o las de La Paloma.

Ahí encontraremos al Madrid tradicional, al que no duerme y no descansa, el que está abarrotado de gente. No obstante, también hay muchas personas que, en cierto modo, dan la razón a estas chicas y esperan ya a septiembre para que la noche de Madrid resurja con todo su esplendor.