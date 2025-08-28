Una pelea multitudinaria con palos de hierro y cuchillos en la plaza de Santa Ana se salda con cuatro detenidos

La madrugada del pasado 14 de agosto la céntrica plaza de Santa Ana, en el corazón del barrio de las Letras, se convirtió en escenario de una violenta pelea con palos de hierro y cuchillos.

Tal y como ha informado la Policía Municipal de Madrid, la riña fue de tal envergadura que obligó a intervenir a una patrulla. Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas por su presunta relación con los hechos.

Según fuentes policiales, los agentes recibieron un aviso a las seis de la mañana por una riña tumultuaria en la zona.

Al llegar, comprobaron que la pelea se había originado cuando un individuo intentó agredir con un cuchillo a la pareja de otro varón, que respondió empleando un palo de hierro para defenderla.

A partir de ahí, más personas se unieron a la trifulca, que derivó en un enfrentamiento con armas blancas y objetos contundentes.

Uno de los detenidos declaró a los agentes que días antes ya se había producido una disputa entre los mismos implicados, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un enfrentamiento previo no resuelto.

Peleas tumultuarias

El suceso de Santa Ana se enmarca en una oleada de peleas violentas registradas en distintos puntos de Madrid en las últimas semanas.

Este mismo domingo, la Policía Nacional detuvo a ocho personas de una misma familia en Villa de Vallecas tras una violenta pelea en la terraza de un bar.

Según confirmaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía a EFE, la riña comenzó tras coincidir en el local dos grupos familiares enfrentados entre sí.

Lo que empezó con puñetazos y patadas derivó en el lanzamiento de sillas y destrozos en el propio establecimiento. Uno de los implicados sufrió un corte superficial con un cuchillo.

En total, seis personas resultaron heridas leves. Entre los detenidos, todos españoles, había cinco hombres, tres mujeres y un menor.