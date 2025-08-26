Ocho detenidos de la misma familia en una pelea en la terraza de un bar en Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas de la misma familia tras protagonizar una pelea en la terraza de un bar de Villa de Vallecas (Madrid).

Según ha informado Telemadrid y han detallado a EFE desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, se trata de dos grupos de personas de la misma familia, enfrentados entre ellos, que coincidieron este domingo en una terraza y, tras este encuentro, comenzó una fuerte riña.

La pelea comenzó con patadas y puñetazos entre los dos grupos, que lanzaron y destrozaron sillas del propio bar, e incluso uno de ellos sufrió un corte superficial con un cuchillo.

Seis de estas personas resultaron heridas leves, y los detenidos, todos de nacionalidad española, son 5 hombres y 3 mujeres, además de un menor.

El episodio recuerda al ocurrido el pasado 11 de agosto en Puerta del Ángel, donde una violenta disputa entre miembros de una misma familia en una vivienda okupada obligó a desplegar un amplio operativo policial.

En aquella ocasión, siete personas fueron detenidas y tres resultaron heridas por arma blanca, entre ellas una mujer de 78 años. El enfrentamiento derivó en un atrincheramiento que movilizó a unidades especializadas como los GEO y la UIP, además de helicópteros y drones para controlar la zona.