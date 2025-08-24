Un inversor (25) de Madrid da el salto a Silicon Valley y se hace millonario: "Ahora quiero consolidar nuestra plataforma"

Si hay un sector de la sociedad que hoy en día lo tiene más difícil que el resto, ese es el de los jóvenes. Especialmente en grandes entornos como Madrid. Encontrar una forma de ganarse la vida, aunque se tengan estudios o formación, no es sencillo. Y mucho menos emprender un negocio.

A pesar de que en grandes urbes como la capital de España se presupone que hay más oportunidades, lo cierto es que también hay más competencia. Por ello, es tan difícil abrirse camino entre grandes empresas, fortunas y potencias mundiales.

Uno de los casos más llamativos en este ámbito es el de Juan Ansaldo Aguilar. Este experto en inversiones y negocios que nació en Madrid y estudió en Londres decidió darle un giro a su vida para abrazarse al éxito más absoluto. Y ahora los buenos resultados le acompañan de la mano.

Tras empezar su andadura profesional en el extranjero y después de pasar por varias de las empresas más importantes de España y el mundo, ahora se encuentra al frente de su propia compañía. Un proyecto que ha nacido a raíz de una idea original.

Una empresa que ha llegado al mercado para revolucionar el universo de la Inteligencia Artificial, ayudando a las empresas a reducir sus costos y a ser más eficientes. Un negocio que incluso ha dado el salto hasta Silicon Valley, el área de la bahía de San Francisco que es la sede de muchas compañías como Apple, Facebook o Google.

El salto de Juan Ansaldo

Juan nació en Madrid en el año 1999. Pronto se marchó a Londres a estudiar Internacional Business con una especialización complementaria en literatura. Y allí dio sus primeros pasos en el mundo laboral, en un entorno que compartía con París, para seguir ampliando su formación y su preparación.

Una vez completada esta etapa, dio el salto a grandes empresas del panorama nacional como Acciona Energía y Cintra, el brazo de infraestructuras de la empresa española Ferrovial. Ahí empezó a labrarse un nombre. No obstante, el gran cambio de su carrera llegó en su paso por México.

Allí permaneció dos años, siendo asociado de inversiones en Ignia Ventures y especializándose en este ámbito. En esta empresa, Juan se encargaba de inversiones en Latinoamérica y entre sus clientes más habituales estaban compañías como Rappi o Escala.

Desde allí surgió la idea que cambiaría su vida para siempre. Y es que a pesar de su juventud, ha conseguido convertirse en un empresario de éxito gracias a fundar HiCup, una startup que se define como una AI capacity management platform.

Esta ayuda a las empresas a reducir sus costos, ser más eficientes en el rendimiento de los modelos y consumir de forma más segura en términos de protección de datos, tal y como explica el portal Wired.

Este es un negocio que surgió a raíz de observar el elevado costo que tenían algunos de sus clientes para usar modelos cerrados como GPT, Claude o Gemini. Sin embargo, la diferencia de su creación es que su modelo gira en torno a tres premisas básicas.

Costos, performance del modelo y un producto interno llamado private connectivity, que permite consumir servicios de IA sin que los datos pasen por internet. Por ello, su herramienta trata de limitar los riesgos que padece la información que no está lo suficientemente protegida.

Sus soluciones van dirigidas a empresas que manejan información sensible. Estas evitan rutas públicas y garantizan una conexión directa, lo que representa una ventaja significativa. Un modelo que le ha garantizado un éxito notable.

Así es HiCup

Para dar forma y lanzar su proyecto, Juan no estaba solo en HiCup, sino que contó con la ayuda de grandes profesionales como Andrés Giro, CEO de la empresa, Javier Ceballos, especializado en integrar desarrollo de software y operaciones de infraestructura, y Benjamin Green, ingeniero con más de 15 años de experiencia.

Junto a los fundadores se sumaron otras 13 personas. Y todos ellos situaron su base de operaciones en el escenario más ambicioso posible: San Francisco. Esta es una ciudad que concentra más del 60% de la Inteligencia Artificial que se utiliza en el planeta.

Que su base de operaciones se encuentre en el corazón de Silicon Valley da buena prueba de la entidad del proyecto. Todo arrancó con una ronda inicial de validación de 30.000 dólares. Sin embargo, el verdadero crecimiento ha llegado con una nueva ronda de financiación de 1,2 millones de dólares, con la participación de fondos como BetterVC, BrainStormVC o Rocking Ventures.

Y ahora, HiCup se organiza de la siguiente manera: cobra una comisión del 3,5% por gestión de capacidad sobre el volumen total de uso de modelos de Inteligencia Artificial por parte de sus clientes. Su primer piloto ha sido una plataforma que emplea dicha IA para revisar y analizar documentos académicos en entornos educativos como universidades y colegios.

En estos momentos, Ansaldo se encuentra al frente de las áreas de ingresos, estrategia comercial y finanzas. Pero su objetivo más próximo es que HiCup "gane tracción con los primeros clientes, se consolide como plataforma de datos y analítica", para después "en 2026" iniciar nuevos proyectos "ya con ingresos consolidados".

El sueño más ambicioso es posicionarse en el centro de la próxima revolución tecnológica. Y es que uno de los grandes inconvenientes que tienen muchas empresas para incorporar la IA son los costos de infraestructura que conlleva. Ahora, el reto de HiCup es demostrar que pueden reducirlos significativamente mientras mejoran la seguridad y el rendimiento.