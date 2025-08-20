Un gaditano descubre la playa de Madrid y no se cree lo que se encuentra: "Es como entrar en la típica cala de Ibiza, qué locura"

En verano, Madrid se convierte en un lugar en el que es casi imposible escapar del calor. La capital se transforma en un horno en el que las temperaturas no paran de crecer e incluso llegan a superar los 40 grados. Por ello, buscar refugios climáticos se hace algo necesario.

Muchas personas eligen zonas de la capital para escapar del calor como los impresionantes parques y jardines que dan color a Madrid. Ahí, El Retiro es la salida más habitual, pero también la más demandada. Y por supuesto, las piscinas en las que los madrileños se refrescan.

Sin embargo, este tipo de lugares se terminan quedando pequeños y por ello, cuando se dispone de tiempo, muchos buscan otros planes alternativos de mayor calado. Ahí, las piscinas naturales y las zonas de baño al aire ganan enteros. Muchas de ellas, en pueblos y municipios cercanos.

Para este tipo de escapadas, Madrid tiene un lugar que brilla por encima del resto. Es la conocida como la playa de la región, situada en el pantano de San Juan. Este lugar es muy conocido por los madrileños, pero no tanto por las personas que llegan desde fuera de la capital.

Y cuando lo descubren, se quedan gratamente sorprendidos. Esto es lo que le ha pasado al conocido influencer Mowlihawk. El conocido YouTuber y rapero ha visitado por primera vez este rincón de la Comunidad y ha alucinado con su aspecto.

Mowlihawk, impresionado con la 'playa de Madrid'

Mowlihawk es un creador de contenido que divide su tiempo entre la música y sus vídeos. El que fuera subcampeón de la Red Bull Batalla de Gallos ahora cimenta su éxito con los contenidos que sube a sus diferentes espacios.

Solo en Instagram cuenta con más de 320.000 seguidores, mientras que en YouTube acumula casi 1,3 millones de suscriptores. A través de sus vídeos, muchos de ellos consistentes en charlas y entrevistas con otras estrellas, ha conseguido labrarse una gran fama.

Sin embargo, en otros simplemente muestra aspectos de su vida. Uno de sus últimos contenidos que se ha hecho muy viral ha sido su primera visita al pantano de San Juan. Y es que no esperaba encontrarse allí lo que terminó viendo. "Dicen que en Madrid no hay playa. "Pues bienvenido a la playa de Madrid".

Una afirmación que ya muestra cómo de impresionado quedó el artista con su escapada. Una reflexión que, además, le ha reportado alguna crítica, ya que hay quienes se extrañan porque un gaditano llame playa a este rincón de la Comunidad de Madrid.

"Hoy vamos al pantano de San Juan, que se encuentra a menos de 100 kilómetros de Madrid, a solo una horita". Lo primero que le llama la atención es la gran cantidad de gente que hay en este sitio. Y es que es cierto que para muchos madrileños es tradición acudir aquí, al menos los fines de semana.

"Resulta que han puesto un acceso de tanta gente que viene que funciona como un parking. Tú coges el ticket y a la salida te pone cuánto te ha costado". Sin duda es la mejor forma de aparcar, ya que una de las ventajas es que no falta espacio.

"Como podéis ver hay muchísimas zonas de aparcamiento". Sin embargo, lo que más impresionó a David Fernández, su nombre real, es el feeling de playa real que ofrece este entorno: "La vista da la sensación de que estamos entrando en la típica cala de Ibiza".

Además, Mowlihawk pasó a detallar algunos de los aspectos clave de este lugar: "Un dato muy importante es que hay bandera azul y el perro y el gato los tienes que dejar en tu casa".

No sé que es peor, que un gaditano llame a esto playa o que no sea un anuncio. pic.twitter.com/KcA2SkI4p9 — Forocoches (@forocoches) August 17, 2025

Y mientras se adentraba, no dejaba de alucinar con el famoso pantano de San Juan: "Quién diría que esto es un pantano y no una playa. Esto es una locura". Además, David eligió una jornada en la que el entorno estaba lleno de gente.

"A lo largo de mi vida he ido a playas con menos pinta de playa que esto. Os lo juro de verdad por lo que más queráis que estoy flipando. La gente con su 'arrocito' y todo eh. Y su pasarela 'azulita' para poder entrar como en todas las playas oficiales. Cuenta hasta con actividades".

A cada paso que veía se encontraba con una nueva excusa para no dejar de flipar: "Literal que hay playas en las que la arena parece menos arena que esto. Es una locura. Tenemos dos partes y esta es de 'roquita' guapa. Lo primero que hay que hacer siempre es bañarse. Tenemos unos pececillos y no son pequeños la verdad. Podemos ver boyas... está totalmente equipado".

Y es que, tal y como explica este afamado influencer, en esta playa no falta ni un solo servicio: "Hay hasta Summa, que son los servicios de emergencia". Por ello, la recomienda para cualquier tipo de plan: "Pues sinceramente, te vienes aquí con los amigos y para vivir una experiencia totalmente diferente a lo que sueles estar acostumbrado en Madrid".

"La verdad es que está muy chulo. Te vienes con tu 'toallita', con tu nevera y pasas un día de categoría". Para finalizar la experiencia, David pasó por el restaurante en el que podemos prácticamente de todo: "Es lo último que nos falta por conocer. Tiene una carta bastante completa".