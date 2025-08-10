Una joven emprendedora arrasa con su negocio en Madrid y desvela su peor momento: "Lo más duro fue buscar clientes"

Dicen que Madrid es la ciudad de las oportunidades. Sin embargo, para encontrarlas hace falta trabajar duro y saber moverse. Y es que, a pesar de que se da por supuesto que en las grandes urbes el trabajo abunda, esto no es del todo cierto y quien tiene éxito es porque se lo trabaja.

En los últimos años, Madrid se está convirtiendo en la ciudad de los valientes. Personas que deciden arriesgar mucho a cambio de apostar por sus proyectos personales. Sean en el sector que sean. Y uno de esos ejemplos es el de Lara Orantes.

Ella forma parte de la empresa familiar Factoria de Patologías. Su cargo es el de COO, es decir, directora de operaciones. Sin embargo, su mayor mérito es haberse atrevido a lanzarse al mundo del emprendimiento siendo aún tan joven.

Y es que no hace mucho que había terminado el bachillerato y ahora es una experta en el diseño de órganos de silicona. El negocio de los orantes se basa en la creación de este tipo de elementos que sirven para que los médicos puedan dar formaciones quirúrgicas en clases para alumnos o incluso en ponencias especializadas.

En muy poco tiempo el éxito ha sido rotundo y ahora son una referencia dentro del sector. Lara se siente muy orgullosa por dos motivos. El primero, por haber conseguido levantar este negocio junto a su padre Luis. Y el segundo, por haberse atrevido a emprender a pesar de su juventud.

Así es Factoría de Patologías

Luis y Lara Orantes son los cerebros, las manos y el corazón de Factoría de Patologías. Esta es una empresa dedicada a la fabricación diseño y venta de órganos sintéticos. Aunque estos pueden tener diversas utilidades, el motivo por el que surgió esta compañía fue para apoyar a la ciencia.

Su objetivo era que los médicos pudieran hacer prácticas con sus órganos y que pudieran impartir formaciones de una manera más sencilla. Ese fue el mercado que vio muy bien Luis, quien a raíz de uno de sus trabajos se dio cuenta de que este era un mundo caro y complicado.

Así lo transmitía en declaraciones recogidas por Telemadrid: "Es una idea que tuve hace un tiempo de fabricar y diseñar órganos para formación quirúrgica. Nace de una forma casi de casualidad", decía el CEO de la empresa.

"Yo trabajaba detrás de la cámara y grabando un trasplante de pulmón me di cuenta de que la formación quirúrgica es muy cara y poco accesible". Por ello, vio un mercado en el que podía jugar un papel diferencial, ofreciendo un material útil y funcional a un menor coste.

Con la perspectiva de éxito que tuvo desde un primer momento, no dudó en sumar también a su hija Lara al proyecto: "Para mí este proyecto nace en pandemia. Mi padre empezó a maquinar todo esto y yo me empecé a interesar por el diseño 3D".

"Yo acabé bachillerato, me formé y ahora cada vez hacemos órganos más complejos", contaba Lara. Sin embargo, hasta disfrutar de este éxito, han tenido que pasar por dificultades. "Lo más complicado de emprender fue encontrar los clientes".

Pero fue ahí donde apareció una figura que lo cambió todo: "Nosotros tuvimos la gran suerte de encontrar al doctor Ignacio Castillón y con él empezamos todo este camino". Un camino que ahora les ha convertido en un modelo a seguir dentro de un sector muy desconocido.

Lara se muestra muy contenta de poder andar este camino junto a una de las personas más importantes de su vida: "Trabajar con mi padre es especial". Poder compartir con él todo estos logros es lo mejor. Y por supuesto celebra haberse atrevido a cumplir el reto de emprender a pesar de su juventud.

"Emprender es un camino súper complicado, pero también muy gratificante. Yo he vivido cosas increíbles gracias a emprender. Animo a los jóvenes a que lo hagan". Unas palabras que en una ciudad como Madrid son la mayor muestra de apoyo y reivindicación.

Poco a poco, el negocio ha ido creciendo y cada vez han podido mejorar su producto y cubrir más campos. Ahora, tienen proyectos por delante: "Estamos muy orgullosos de nuestro módulo de trasplante de riñón y también tenemos el de implante de pene".

Ahora, doctores y especialistas como Juan Ignacio Martínez avalan las creaciones de Luis y Lara: "Este tipo de modelos han venido a ocupar una necesidad que existía. Así podemos ensayar y enfrentarnos a los pasos técnicos de una operación".

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido sencillo y por eso da una serie de indicaciones a quienes estén pensando adentrarse en sueños así: "El primer consejo es creer en su proyecto. Que investiguen antes de sacar ese proyecto. Y que tengan un poquito de dinerito para aguantar hasta que empiecen a facturar".