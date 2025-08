Unos atracadores siembran el pánico en pleno centro de Madrid: "Se acercó a mi novio y le agarró del cuello"

Esta madrugada el miedo ha inundado el centro de Madrid. Un robo y dos intentos de robo han tenido lugar en apenas media hora de diferencia, y en tres puntos muy cerca unos de otros.

Uno de los momentos más tensos lo vivió una pareja cuando uno de los asaltantes atracó con violencia a uno de ellos: "Se acercó uno de los chicos a mi novio y lo agarró del cuello, le puso el pie para que se cayese y 20 metros después me ha dicho que le ha quitado la cadena", relató su pareja, visiblemente alterado.

Los hechos ocurrieron de madrugada en la Plaza del Callao y la Puerta del Sol. La rapidez de actuación de la policía fue clave. Gracias al aviso de los propios testigos los agentes consiguieron localizar a los sospechosos pocos minutos después.

Tres atracos en menos de una hora. Telemadrid

En el primero de los ataques, el atracador ha arrebatado a su víctima una cadena por el método del tirón. El atracador se le acercó por detrás, agarrándolo del cuello y tirándolo al suelo, para llevarse la joya sin que se percatase durante la agresión.

Según detalla la pareja de la víctima, fue a los "20 metros" cuando se percataron de que ya no la tenía: "Me ha dicho que le ha quitado la cadena y yo he corrido donde la policía para denunciar".

Tan solo treinta minutos después, en otro punto muy próximo, tres individuos intentaron robar varios teléfonos móviles a otros transeúntes. En esta ocasión, la situación se volvió más violenta.

Y es que una de las personas atacadas intentó resistirse cuando se dio cuenta de que unas personas intentaban meterle la mano en el bolsillo para robarle el teléfono móvil. Esto ha derivado en un forcejeo que ha acabado con una fuerte paliza por parte de los ladrones.

No se ha confirmado aún el estado de salud de esta víctima, aunque testigos aseguran que recibió varios golpes antes de que los asaltantes salieran corriendo.

Ya han sido detenidos. Telemadrid

Tras una breve persecución, los tres individuos han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Vecinos y turistas de la zona muestran su preocupación por este tipo de hechos.

Callao y Sol son dos de los puntos más transitados de la ciudad, tanto de día como de noche. La sensación de inseguridad va en aumento, sobre todo en horarios nocturnos. "Siempre ha habido carteristas, pero lo de por la noche es otra cosa, da miedo", comenta un vecino de la zona.