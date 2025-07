'El rey de la lotería' de Madrid que gana a Doña Manolita en premios: "He repartido dos gordos de Navidad seguidos"

Joaquín Monroy jamás imaginó que cuando empezó a trabajar en la administración de su padre en 2012, terminaría repartiendo siete gordos de lotería en tres años. En 2023 se hizo cargo del negocio y comenzó con una racha imparable de premios.

"De Navidad he repartido todos, solo me queda el segundo. Del Niño sí que los he dado todos, con el primero me he estrenado este año", cuenta en conversación con Madrid Total. Por eso, la Chulapa de Moncloa se ha convertido ya en un referente en el mundo de los sorteos.

La administración se encuentra en el interior del Intercambiador de Moncloa, alrededor de él se forman largas colas solo por conseguir la suerte de Monroy. "Vienen desde toda España para intentar comprar aquí", cuenta.

Le llaman el "rey de la lotería" por algo, pues en lo que va de año ha repartido un total de 29 premios en distintos sorteos. No solo se dedica a la venta de décimos de Navidad, sino que se dedica a todo tipo de juegos.

De hecho, el último otorgado fue uno de Euromillones: "La chica que había ganado se enteró en el momento, vino a comprobarlo como para tirarlo y se llevó la sorpresa". "Tenía un millón de euros, así que imagínate la alegría".

Otro que recuerda entre los más recientes es el de un hombre que "a través de nuestra aplicación ganó la lotería dos veces en apenas un mes".

Desde que está al frente de la administración, vende 10 veces más. "Lo normal es tener un crecimiento de entre el 2 y el 5% anual, yo he llegado a situarme en un 120%".

La Chulapa celebrando premios

Generalmente, se tiene a Doña Manolita como la principal vendedora de lotería y la más premiada de toda la ciudad.

Pero lo cierto es que La Chulapa de Moncloa lleva ya tres años superando a la mítica administración en ganadores entre todos los sorteos en los que se participa.

Incluso en verano, un momento en el que se puede llegar a pensar que nadie estará interesado en comprar lotería de Navidad, los clientes se agolpan en sus puertas. "Podemos llegar a vender 800 décimos al día en estos meses".

Esto no siempre fue así, pues cuando llegó al negocio "en verano las ventas eran nulas". "Ahora la gente viene mucho más, será porque las colas son más cortas y hay menos gente".

Su secreto

"Llámalo suerte o magia", así responde Joaquín Monroy ante la pregunta de cuál es su secreto para dar tantos premios. En un primer momento, lo achacó a la creencia popular de que cuanto más se vende, más probabilidades hay de que toque en esa administración.

Esa idea no le termina de convencer, pues recuerda que cuando comenzó la oleada de premios todavía no había alcanzado el nivel de ventas que maneja a día de hoy.

Aunque no tiene muy claro cuál es la respuesta, sí que comparte algunas claves que él cree que ayudan a su buena suerte. "Hay que trabajar en la campaña de lotería de Navidad todo el año".

Joaquín Monroy

"Comienza en julio, pero te empiezas a preparar ya desde que termina la anterior, es decir en febrero". Se compara a sí mismo con un entrenador de fútbol que acaba de ganar la Champions con su equipo "y en lugar de celebrar, ya está pensando en la siguiente".

Además, asegura que cada año vive con la "presión de tener que estar ahí", pues siente que tiene unas expectativas que cumplir y seguir siendo el mejor.

Primer lotero podcaster

Joaquín no solo es lotero, sino que ahora también se dedica al mundo del podcasting. Gente Chula Podcast nace como un programa de entrevistas en el que no solo se habla de loterías, sino que los protagonistas son empresarios de éxito.

Aún así, siempre intenta hacer algún guiño a los sorteos en todos sus capítulos y algunos de los entrevistados también se dedican a este mismo sector. Es el caso de un lotero afectado por la DANA de Valencia que acudió al plató a contar su historia.

Además, es el primer lotero español que ha tenido una presencia en redes sociales. Gracias a ellas, "acerca su negocio" a nuevos públicos y se adapta a los tiempos que corren.

No solo él reparte premios entre los demás, Joaquín fue galardonado como Mejor Lotero en el año 2023 y sigue acumulando muchos éxitos desde entonces.