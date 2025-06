María Rey, presentadora de Telemadrid: "El turista busca un sitio madrileño auténtico, no quiere ver turistas"

Las terrazas del centro de Madrid están cambiando su modelo. Cada vez es más común que un cliente no pueda tomarse un café o una caña a partir del mediodía. Algunos locales han dejado de servir estos productos y solo ofrecen menús, platos de carta o bebidas más caras como dobles o tercios.

Con estas medidas priorizan al turismo, que normalmente empieza a comer antes y se gasta mayores cantidades en esa franja horaria.

María Rey, presentadora de 120 minutos en Telemadrid, ha criticado la situación de las terrazas en el centro, aunque ha empatizado en parte con los hosteleros.

“Entiendo que el hostelero tiene muchos gastos. Y claro, siempre te va a dejar más dinero un inglés que se bebe siete cervezas por minuto que una mujer que va a tomarse un café cortado tranquilamente”, señala.

No obstante, María Rey ha advertido sobre el riesgo de esto: “Como Madrid se convierta en un parque temático de turistas, luego no vienen más. Los turistas no vienen a ver turistas, vienen a ver lo auténtico".

La periodista gallega plantea el dilema de esta situación: "Estamos hablando de ajustar al mercado a lo que nos conviene, que Madrid sea un lugar de moda como ahora, o de morirse de éxito".

Rey cree que "el consumidor local es quien te da de comer en pandemia y quien le da el sabor a los sitios". Además, recalca que el turista "no solo va por los pinchitos."

Alberto Prieto, subdirector de El Español, ha compartido su experiencia en la tertulia del programa: “Dos veces que tenía una cobertura en el Ministerio de Exteriores, fui a tomar un café cerca del centro y me lo negaron”.

“Cóbrame cinco euros si quieres, pero lo que quiero es sentarme a tomar notas”, le dijo al camarero. Prieto asegura que es una "moda de los hosteleros, no que ahora seamos más piratas que antes”.