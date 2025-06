Un año de la trampa mortal a Borja Villacís en El Pardo: la investigación del crimen que noqueó a Madrid sigue abierta

Borja Villacís, el taxista ultra que se juntó con 'Niño Skin' y acabó tiroteado: "No era mal chico, pero sí muy borrico"

El 4 de junio de 2024, en el kilómetro 6 de la carretera M-612, la carretera de Fuencarral-El Pardo, se produjo un brutal tiroteo en el que un hombre perdió la vida. A las pocas horas, se conoció su identidad: Borja Villacís, hermano pequeño de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Este miércoles, un año después del brutal crimen, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informan de que el caso aún se encuentra en fase de instrucción, pero está en su tramo final. Aún se están llevando a cabo diligencias que, según las citadas fuentes, terminarán muy pronto.

En aquel martes de hace un año, hacia las 12.30 horas, los servicios de emergencias madrileños informaron de que un hombre presentaba heridas de bala "incompatibles con la vida".

Borja y su acompañante, llamado Luis, cayeron en una emboscada después de haber pasado un rato en un restaurante cercano de la citada carretera.

Los autores de la trampa mortal a Villacís y a su acompañante: Kevin Pastor de 24 años, su madre, llamada María José Estopa, de 52, y un joven marroquí de 18, abordaron el coche de Borja y Luis, montados en un BMW X2.

Escena del crimen de Borja Villacís. Europa Press

Según fuentes consultadas por este periódico, cuando se produjo el crimen, tuvo lugar una "ensalada de tiros" en la que Villacís perdió la vida. Luis, por su parte, logró escapar malherido.

Tras el brutal asesinato, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo para dar 'caza' a los autores del crimen. María José fue detenida el mismo 4 de junio en una gasolinera ubicada en Plaza Elíptica.



Kevin fue arrestado al día siguiente en Yuncos, un pueblo a escasos 30 kilómetros de Toledo, junto a otra persona, Ismael. Este cómplice quedó en libertad porque no había pruebas que le situasen en la escena del crimen. Tan solo había estado ocultando a Kevin.

Pero tiempo después, el 7 de noviembre de 2024, la Policía Nacional consiguió encontrar y detener en Getafe al tercer implicado en el crimen: un joven marroquí de 18 años que se encontraba en paradero desconocido desde el día del asesinato.

Este tercer y último autor material del crimen había estado desplazándose indocumentado para dificultar a las autoridades su identificación

El día del crimen, unos trabajadores filmaron desde unas oficinas al trío de asesinos cambiando la matrícula del coche, ocultando armas en unos arbustos y huyendo por el campo. Un documento que fue clave en la investigación del suceso.

Pero ¿por qué este grupo mató a sangre fría a Borja Villacís? El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid asumió la instrucción del caso, que se encuentra bajo secreto y ya está en su fase final.

En un principio, trascendió que víctimas y verdugos se iban a encontrar para un ajuste de cuentas personal. Lo que iba a ser una pelea entre el hermano de la expolítica y Kevin, terminó en un brutal crimen.

El kilómetro 6 de la M-612, donde Borja Villacís fue asesinado. Jesús Soler

Aquel día, los autores del crimen iban pertrechados con una escopeta, pistolas, un subfusil, y una caja de munición. Algunas de estas armas las encontró luego la Policía Nacional en un descampado cercano al lugar de los hechos.

Pero lo cierto es que también se barajaron otras hipótesis como que el crimen estuviera vinculado con el narcotráfico.

Tras el asesinato, el pasado de Borja reforzó la hipótesis de que tenía rencillas sin resolver con Kevin, su verdugo, ya que ambos habían coincidido en grupos de ideología radical.

Villacís tenía vínculos con los Ultras Sur, -los hinchas radicales del Real Madrid-. Diversas voces consultadas le situaban, además, como una persona próxima a Antonio Menéndez, alias 'El Niño Skin' y conocido neonazi en la capital.

El fallecido también estuvo vinculado a Outlaw Madrid, una hermandad que capitaneó el propio 'Niño'. También estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Un día después del crimen, la que fue vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, publicó un duro y triste mensaje en su cuenta de X: "Gracias de corazón por tanto cariño. Mi familia está rota, hemos decidido vivir estos momentos en recogimiento e intimidad".

A principios de mayo de este año, Begoña Villacís concedió una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, en la que explicó que fue el alcalde de Madrid el que le comunicó el fallecimiento de su hermano.

Contó que asumió la pérdida sin acudir a terapia psicológica: "No me anestesié. Me permití estar dolida, fue un tributo hacia mi hermano. Esto duele mucho, pero es que tiene que doler".