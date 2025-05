Almeida se enteró por la prensa del supuesto atropello a la niña con el coche policial y está a la espera de que se denuncie

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se enteró del incidente del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, gracias a las "preguntas de los medios de comunicación". Fue ella, máxima responsable política de la Seguridad de la capital, quien informó a José Luis Martínez-Almeida de que el mando viajaba en el coche policial que, según la madre de la víctima, golpeó a su hija el día del apagón. "Deberíamos haber sido informados", lamentó la 'número 2' del Ayuntamiento el jueves. Cibeles cree que es posible que la familia presente una denuncia.

El presunto atropello se produjo sobre las 13:30 horas del lunes 28 de abril, apenas una hora después de que España se quedara sin electricidad. En Madrid no funcionaban los semáforos. Tampoco en el Paseo de Extremadura, donde ocurrieron los hechos. La madre explicó a los agentes que, cuando estaba cruzando la calzada, el vehículo en el que viajaba Rodríguez (y que conducía su chófer) impactó con la parte trasera lateral en la rodilla de la niña.

Dos testigos recabados por la Policía exculpan al coche y apuntan a que fue la madre la que tiró del brazo de la pequeña cuando el vehículo sobrepasó un paso de peatones. No vieron un atropello inicial ni se percataron de ningún golpe. El conductor y el comisario se dieron cuenta, una vez superado el paso de peatones, de que había una niña en mitad de la calzada. En ningún momento percibieron atropello o impacto alguno al volante.

Los hechos se conocieron a través de la prensa el jueves 1 de mayo, más de dos días después. Un día después del apagón, el Ayuntamiento dio parte a los medios de comunicación del balance de incidencias ocurridas en la jornada que Madrid se quedó a oscuras. Hasta el alcalde dijo que no se habían registrado accidentes graves y que la noche había sido "más tranquila en materia de seguridad frente a otras".

¿Por qué Pablo Enrique no informó al momento a sus superiores? Según explicó Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el SAMUR indicó que las contusiones de la niña eran "leves" y el director general no elevó la información porque "entendió" que el incidente no había ido a "mayores". Igual que hizo el alcalde el miércoles, Sanz reprochó a Pablo Enrique que les hubiera contado tarde lo sucedido en el Paseo de Extremadura.

En cualquier caso, el futuro del director general sigue siendo una incógnita. Está de baja médica desde el miércoles y le sustituye temporalmente el coordinador general de Seguridad, Jesús Gil Martín. "Son días complicados para la familia de la menor, que lógicamente lo está pasando mal, pero les puedo asegurar que tampoco están siendo días fáciles para el alto cargo del Ayuntamiento de Madrid", señaló Sanz.

Tanto Más Madrid como el PSOE han pedido la cabeza del mando policial. Pese a la crítica de la vicealcaldesa al jefe de la Policía, defendió que el agente "es una persona más que preparada" para el cargo. Una vez se reincorpore de la baja, Cibeles hablará con él e informará a los medios sobre la continuidad del máximo responsable de los municipales.

Sanz también aprovechó la comparecencia para defender la transparencia del Ayuntamiento con este caso. Pidió, además, "respeto" para la actuación de la Policía y de los servicios de emergencias porque trabajaron en un contexto de "inmensas dificultades". Tanto el cuerpo municipal como el SAMUR ejercieron de forma "correcta" en el incidente de la pequeña, según la delegada de Seguridad.

El Ayuntamiento de Madrid también explicó que, por ahora, la familia no ha denunciado el suceso, aunque "parece" que podría hacerlo. El Hospital Clínico, que atendió a la menor, tampoco ha remitido el parte de lesiones. Que haya o no más diligencias sobre el incidente dependerá de si realmente hay una demanda y del informe hospitalario. A fecha de este jueves, fuentes próximas a la familia no confirman que se hayan emprendido acciones legales.