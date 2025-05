Dos testigos que desmienten a la víctima y un alcoholímetro ausente: dudas del 'atropello' del jefe de la Policía local a una niña

La Policía Municipal de Madrid publicó el miércoles por la tarde un primer informe sobre el supuesto atropello a una niña en el Paseo de Extremadura durante el apagón. La madre de la pequeña culpó del accidente al coche en el que viajaba el director general del cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez. Los municipales, sin embargo, exponen otra versión de los hechos: según dos testigos, la menor se cayó al suelo cuando su madre la tiró del brazo.

En cualquier caso, el suceso ha puesto al jefe de los municipales en la diana. Hasta José Luis Martínez-Almeida ha cuestionado su continuidad. Otras fuentes policiales critican duramente el comunicado lanzado en las últimas horas.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:30 horas, a la altura del número 30 del Paseo de Extremadura. En ese momento, apenas había pasado una hora del apagón eléctrico que sufrió toda España. En las calles reinaba el desconcierto. Ni siquiera funcionaban los semáforos. El informe de la Policía indica que el atestado del siniestro se realizó a las 13:03 horas del día siguiente, cumpliendo "el plazo de 24 horas que la ley permite para elaborar el parte estadístico" de los accidentes.

Los testimonios

Frente a los dos testimonios citados por el informe, la madre de la chica aseguró a los agentes que, según iba cruzando la calzada desde la acera, el vehículo en el que viajaba Rodríguez, a su paso por el paso de peatones, golpeó con la parte trasera lateral del vehículo la rodilla de la niña, que cayó al suelo. Los dos testigos de la Policía exponen, en cambio, que el coche circulaba a una velocidad normal y que fue el tirón de la madre lo que hizo caer a su hija, "descartando el atropello inicial".

Pese a que el incidente se produjo el lunes 28 de abril, no trascendió hasta el pasado jueves. Fue el diario El País el que, citando a una "quincena de testigos", adelantó la información del presunto atropello. Preguntado por este periódico, el cuerpo municipal no aclara si el atestado recoge la versión de más personas que pudieron ver lo ocurrido.

La prueba de alcoholemia

En la nota de prensa, la Policía también explica por qué no se realizó la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo en el que viajaba Pablo Enrique.

"No fue realizada debido a que el vehículo policial (camuflado) con el que los intervinientes prestaban servicio no estaba dotado de etilómetro y que debido a la complicada situación derivada de la pérdida de eficiencia energética no se solicitó el indicativo correspondiente, justificando esta decisión en que el conductor del turismo no presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas", recoge el comunicado.

El director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Alberto Ortega Europa Press

La Asociación Policía Municipal Unificada (APMU) muestra su sorpresa por este último argumento: "Ningún vehículo lleva etilómetro. Son los equipos de atestados los que lo realizan". Desde el sindicato Unión de Policía Municipal de Madrid (UOM) coinciden: "Ningún coche está obligado a llevar el etilómetro. En todas las comisarías, siempre que hay un accidente con heridos, aunque sea leve, es obligatorio mandar un equipo" que lleve a cabo esa prueba.

Al parecer, según el informe oficial, el mismo 28 de abril, tras el apagón, se registraron 23 accidentes con heridos leves y en 18 de ellos no se hizo prueba de alcoholemia. Es decir, se siguieron los "mismos criterios" que en el polémico caso de la niña: "disponibilidad de etilómetro, sintomatología del conductor y priorización para atender requerimientos graves y muy graves".

El futuro del director general

A fecha de este miércoles, la Policía no ha recibido ninguna denuncia de la familia de la menor ni un requerimiento judicial para investigar las lesiones que sufrió. Por tanto, constan las que figuran en el informe del SAMUR, que son "leves". En declaraciones a los medios antes de conocerse el comunicado del cuerpo, el alcalde de Madrid criticó a Pablo Enrique Rodríguez por no informar de inmediato del incidente: "Nos hubiera gustado enterarnos por él del incidente. Valoraremos la confianza del director teniendo en cuenta que nos transmitió el incidente en un momento posterior".

El futuro de Pablo Enrique, investigado ya en dos causas judiciales, se podría conocer en las próximas horas. Este mismo jueves, la vicealcaldesa y delegada del Área municipal de Seguridad, Inma Sanz, dará su habitual rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno. Ahí, se enfrentará probablemente a nuevas preguntas de los medios de comunicación sobre el accidente del 28 de abril y el futuro del director general.

De momento, el PSOE ya ha anunciado que presentará en el próximo pleno de Cibeles una comisión de investigación para conocer el procedimiento que se siguió tras el suceso. Los socialistas insisten en que "se ha incumplido la normativa". Por su parte, desde Más Madrid tildan de "vergonzoso" el comunicado de la Policía.