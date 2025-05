Arrancan de cuajo la bestia del monumento a Eugenio d'Ors junto al Museo del Prado

El monumento se encuentra entre el Museo del Prado y el Ministerio de Sanidad y rinde homenaje al filósofo catalán Eugenio d'Ors desde 1963. Ahí, se erige un muro de granito ligeramente curvado y, a sus pies, una fuente con dos esculturas: una mujer y una bestia. Representan a la Sabiduría apaciguando a la Ignorancia. Al menos, era así hasta hace unas semanas. La figura del animal ya no está. El Ayuntamiento de Madrid se la encontró arrancada de forma "abrupta" el 10 de marzo en lo que considera un acto vandálico, que también se llevó por delante la instalación de fontanería de la fuente.

Así lo confirman fuentes del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio madrileño, que retiró la escultura vandalizada para su adecuación. En coordinación con el departamento municipal de Fuentes, Cultura repondrá la figura en esta primera quincena de mayo. Se recuperará así la imagen completa de una escultura que el Ayuntamiento mandó construir en 1956, poco después de la muerte de d'Ors. De hecho, encomendó el proyecto a su hijo Víctor y a los escultores Cristino Mallo y Federico Marès.

El presupuesto (926.604 pesetas) se aprobó en 1958. Pero el monumento tardó en construirse y se inauguró el 17 de julio de 1963 en una ceremonia con autoridades de la época. Según se explica en un documento municipal, la ubicación escogida tiene una "gran significación" para el escritor, en pleno Paseo del Prado. Hace algo menos de tres décadas, el Consistorio restauró y limpió el conjunto completo. La piedra caliza se había erosionado y a la mujer le faltaba un brazo.

El muro curvado de granito tiene una larga inscripción que refleja el pensamiento orsiano y que ocupa prácticamente toda la parte frontal. La fuente, situada a los pies del muro, está hecha con piedra de Colmenar. Las esculturas son de bronce. Un usuario de Instagram, 'Miradas de Madrid', publicó una imagen el 9 de abril con la escultura de la bestia ya arrancada. "Por la forma burda que lo han hecho me inclino por el vandalismo. Me parece increíble que no se respete el Patrimonio y que se actúe de forma tan incivilizada", valoró.

Eugenio d'Ors nació en la calle Condal de Barcelona en 1881. Con un padre médico y una madre refinada, Eugenio no tardó en aficionarse a la lectura y a la escritura. Se licenció en Derecho en 1903 con calificaciones excelentes, obteniendo el Premio Extraordinario de licenciatura. Entre 1904 y 1905 viajó a menudo a Madrid para sus estudios de doctorado en la Facultad de Derecho. En la capital asistió a las tertulias de Juan Valera, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal y se hizo amigo de Francisco Giner de los Ríos, Antonio Maura y Ramiro de Maeztu, entre otros.

"Ellos jugaron un papel importante en la introducción de Eugenio d’Ors en el ambiente castellano", detalla la Real Academia de la Historia, que recuerda que d'Ors "acudía con frecuencia" al Museo del Prado y al Jardín Botánico: "El recorrido por el Paseo del Prado, primero con la mirada atenta en el arte y después en la riqueza de la naturaleza era similar al que frecuentaba su pensamiento: un recorrido desde la estancia del arte a la estancia de la vida".