La Policía de Madrid atribuye el atropello de la niña por el coche de su director a una caída frente a la versión de la madre

La Policía Municipal de Madrid ha emitido un informe detallado en relación con el accidente ocurrido el pasado 28 de abril sobre las 13.30 horas en el número 30 del Paseo de Extremadura, donde una menor resultó herida leve tras caer al suelo mientras cruzaba la calzada, en un accidente en el que se vio implicado el vehículo policial en el que viajaba, pero no conducía el director del Cuerpo, Pablo Enrique Rodríguez.

Según el Parte Estadístico de Accidentes (PEA), abierto el 29 de abril a las 13.03 horas, dentro del plazo de 24 horas establecido, el conductor del vehículo implicado, un coche camuflado de la Policía Municipal, declaró que circulaba con los distintivos luminosos activados y con la debida prudencia, dada la pérdida de eficiencia energética que había dejado sin funcionar los semáforos en la zona por el apagón.

En ese contexto, observó cómo la menor caía al suelo una vez rebasado el paso de peatones, señala el cuerpo policial en una nota de prensa, siguiente el informe policial elaborado al efecto.

Según se detalla en el citado documento, la madre de la niña explicó que cruzaba con ella desde los números impares hacia los pares cuando el vehículo, al pasar por el paso habilitado, impactó con su parte trasera en la rodilla de la menor, lo que le hizo caer.

Sin embargo, dos testigos presenciales, situados en la acera de los números pares, indicaron que el turismo circulaba a velocidad normal y que, una vez sobrepasado el paso de cebra, fue la propia mujer quien tiró del brazo de la menor, provocando su caída. Ambos testigos descartaron un atropello inicial, aunque no pudieron asegurar si la menor pudo haber sido rozada por la parte trasera del vehículo.

En cuanto a la prueba de alcoholemia al conductor, esta no fue realizada, ya que el vehículo camuflado no estaba dotado de etilómetro. Además, siempre según indica la Policía Municipal, no se solicitó un indicativo con etilómetro al no apreciarse síntomas de embriaguez en el agente y ante la situación prioritaria generada por otros requerimientos graves tras el apagón energético.

El Cuerpo señala que el 28 de abril se produjeron 23 accidentes con heridos leves, y en 18 de ellos no se realizaron controles de alcoholemia por causas similares.

Finalmente, la Policía Municipal precisa que, a fecha de hoy, 7 de mayo, no ha recibido denuncia formal de los perjudicados ni requerimiento judicial. Según el informe del Samur-Protección Civil, las lesiones de la menor fueron leves, por lo que únicamente se abrirán diligencias si se recibe denuncia o mandato judicial.