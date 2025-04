Belén, la agricultora con uno de las terrenos más grandes de Aranjuez que lo perdió todo por las lluvias: "Se pudo minimizar"

Las impresionantes precipitaciones caídas en Madrid durante el mes de marzo han provocado graves consecuencias en muchos puntos. Uno de los mayores ejemplos es la finca Quintana, una explotación de regadío de Aranjuez que ha quedado completamente inundada por culpa de las crecidas de los ríos y por estas fuertes lluvias.

Ahora, su propietaria Belén Ortega, calcula las tremendas pérdidas que han sufrido y lamenta que "un tercio" de sus tierras hayan quedado anegadas, lo que ha provocado daños casi irreparables en sus cultivos de cebada, trigo y leguminosa y también en sus cabezas de ganado. Belén relata en conversación telefónica a Madrid Total cómo fue el proceso: "El sábado 8 de marzo notamos que el caudal del Tajo estaba subiendo mucho. Al día siguiente, el agua había aumentado cerca de 4 metros, pero el lunes 10 de marzo ya estaba a punto de meterse en nuestras tierras".

"Ese mismo lunes comencé a hacer llamadas a los equipos de emergencias y a las administraciones para que me dijeran qué sucedía y si mis tierras y animales corrían peligro. Por la noche de ese mismo lunes vinieron los bomberos y la Policía para intentar controlar la situación, pero el agua había subido tanto que un camión de bomberos se quedó atascado y tuvimos que remolcarlo con un tractor. El martes 11 de marzo ya aparecieron inundadas entre 30 o 40 hectáreas, que con el paso del día se transformaron en 50", nos cuenta apenada Belén.

Sergio Pérez EFE Revolución en el tiempo en Madrid para este fin de semana: este es el día que más va a llover según la previsión de la AEMET

Para su desgracia y la de muchos madrileños, las lluvias y las crecidas de los ríos no cesaron. "El miércoles 12 de marzo y el jueves 13, el agua seguía subiendo y se estaba acercando a nuestros animales. Durante esos días casi no teníamos información de qué más podía pasar. Por fortuna, el fin de semana del 14 de marzo al 16 el agua dejó de subir y pensamos que la situación ya estaba estabilizada, pero no fue así", explica la propietaria de la finca Quintana.

El martes 18 de marzo, el agua "comenzó a subir" de nuevo con un nuevo repunte de unas precipitaciones históricas: "Creíamos que ya se habían vaciado totalmente los embalses y no había necesidad de soltar más agua. Fíjate como será la situación, que mi padre, que conoce perfectamente la zona, dice que en 50 años nunca había visto una crecida así y hay que tener en cuenta en este caso no ha sido un proceso natural, sino que la situación se ha agravado por la suelta de agua de los embalses".

La finca Quintana de Aranjuez inundada tras las lluvias. Cedida

"Ha sido gracias a la información de la gente mayor que conoce bien las tierras y la zona que no ha pasado nada grave. Ellos nos daban indicaciones a los jóvenes de qué hacer. Yo intento ser positiva, pero es muy probable que se hayan perdido todos los cultivos porque llevan más de 15 días bajo el agua", relata Belén.

Además, a la pérdida de los cultivos hay que sumarle la muerte de algunos animales. "El martes 11 de marzo, cuando vimos que el agua comenzaba a subir, tomamos la decisión de mover a nuestro rebaño de vacas bravas, ya que corrían peligro. Se han muerto seis animales, porque los tuvimos que llevar a otra zona y por desgracia bebieron agua encharcada y se intoxicaron", cuenta esta agricultora.

Belén y su hermana son ingenieras de caminos y pertenecen a la cuarta generación que ha cuidado y mantenido sus tierras. Por eso, con su experiencia y la información de las webs del Canal de Isabel II y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, calcularon que el lunes 24 de marzo iba a dejar "de subir el agua".

"Se han juntado muchas cosas: las fuertes lluvias, la suelta de agua de pantanos y el agua que venía de manera natural de los ríos. La fuerza con la que bajaba el agua era impresionante, nunca habíamos visto algo así", explica Belén.

La finca Quintana de Aranjuez inundada tras las lluvias. Cedida

Ahora, días después de que las lluvias y las fuertes crecidas de los ríos hayan terminado, Belén cuenta que queda mucho trabajo por hacer: "Estamos monitorizando las tierras con drones, pero hasta que el agua no baje no podemos ni entrar. Nuestra finca es de regadío, por eso tiene un sistema de tuberías que seguro que han quedado llenas de lodo".

Por eso, Belén y su familia tratan de ser optimistas para recuperar su explotación. "Esperemos que la Comunidad de Madrid anuncie ayudas para los ganaderos que nos hemos visto afectados. Creemos que la cantidad de daños que hemos tenido se podrían haber minimizado si hubiera habido un plan y un control de cómo gestionar la suelta de agua", apostilla Belén.

Inundaciones y ayudas

La finca de Belén en Aranjuez no ha sido la única zona afectada por las fuertes lluvias y crecidas de los ríos del mes de marzo. El Ayuntamiento de Perales de Tajuña ha pedido al Gobierno que declare la zona como 'gravemente afectada por las inundaciones', ya que calculan que el 70% de la producción agrícola de la localidad se perderá, ya que muchas zonas han quedado anegadas por las crecidas del río Tajuña.

"Han sido los agricultores los más afectados por este episodio histórico de lluvias y es a ellos a los que tenemos que dar prioridad porque han perdido gran parte de sus cosechas, especialmente de productos de huerta", ha explicado la alcaldesa, Yolanda Cuenca.

La finca Quintana de Aranjuez inundada tras las lluvias. Cedida

De hecho, la Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de la región con la información sobre las ayudas estatales por los daños ocasionados por las continuas lluvias de este mes de marzo para que puedan solicitarlas y para que informen a sus ciudadanos.

La Delegación ha informado en redes sociales que existen ayudas a personas físicas y jurídicas para comunidades de propietarios para daños que afecten a elementos de uso común, personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos y con un número de empleados igual o inferior a 50 y personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad competente para realizar una prestación de bienes o servicios.

También hay ayudas a corporaciones locales por gastos de emergencia derivados de actuaciones inaplazables y por suministro de agua potable en situaciones de emergencia por sequía.

Los interesados dispondrán de un mes para presentar las solicitudes a contar desde el día siguiente al de la finalización del hecho causante de la situación de emergencia. Los formularios, documentación y más información sobre las distintas modalidades de ayuda se pueden encontrar en la web.