Adiós al buen tiempo en Madrid: este es el día en el que regresan las lluvias y en el que volverán a caer las temperaturas

Corren días felices en España, y sobre todo en Madrid, después de un mes y medio que ha sido casi una tortura en cuanto a lo meteorológico se refiere. Nuestro país ha estado inmerso en un temporal de lluvia, frío y viento del que parecía que no iba a salir nunca. Sin embargo, como por arte de magia, ha salido el sol.

Y es que en cuestión de unas horas, el invierno se ha transformado de golpe en una plácida primavera. Los termómetros han subido de manera exponencial y todos hemos salido a la calle para disfrutar, mientras dure, de nuestro ansiado buen clima. Ese que tan famosa ha hecho a España durante las últimas décadas como destino de vacaciones y descanso.

Sin embargo, que nadie se confíe, ya que el sol no ha vuelto para siempre. Y es que por desgracia tiene las horas contadas. El tiempo va a cambiar próximamente y el buen clima y las buenas temperaturas se van a transformar en cierto modo. No en toda España y no a la misma velocidad. Pero estos cambios sí van a afectar, en cierto modo, a la Comunidad de Madrid.

De momento, el lunes será un día de tregua para Madrid, ya que los cielos permanecerán despejados o con intervalos poco nubosos en algunos puntos concretos. Además, las temperaturas van a seguir subiendo hasta situarse alrededor de los 20 grados. En algunas zonas de España, estas máximas subirán algo más hasta situarse en torno a los 25 grados.

Sin embargo, instituciones como la AEMET y portales especializados como Meteored.com han advertido de la llegada de un nuevo frente en la Península Ibérica, lo que traerá consigo el retorno de las temidas lluvias. Aunque todavía es pronto, ya se puede empezar a predecir qué día regresan estas precipitaciones tan detestadas.

¿Cuándo vuelve a llover en Madrid?

Qué pronto nos acostumbramos a lo bueno. Después de más de un mes de lluvias casi ininterrumpidas en toda España, y especialmente en zonas como Madrid, unos días de sol y de temperaturas cálidas han permitido que volvamos a acordarnos de que existe la primavera y de que algún día regresará el verano.

Y es que venimos de unas semanas en las que han sido protagonistas las lluvias, el frío y cuestiones como la crecida de los ríos o la subida del nivel de los pantanos y embalses en España. Sin embargo, durante los últimos días se ha producido un giro radical en el tiempo. El sol ha vuelto a salir y los termómetros han despegado hasta situarse en torno a los 20 grados.

Una pequeña primavera más que necesaria, pero que parece tener los días contados. Y es que se aproxima por el Atlántico una borrasca hacia costas portuguesas que va a provocar cambios importantes en la meteorología de la península. Y que va a llegar hasta puntos importantes del país como Madrid. Tras unos días de calma, la capital va a volver a quedar tocada por las lluvias.

Las previsiones indican que estamos ante una semana muy variable en cuanto a lo meteorológico se refiere. Dicha borrasca llegará a nuestro país a partir del próximo miércoles, por lo que es probable que la situación cambie entre este miércoles y el jueves, cuando las lluvias y la caída de los termómetros se haga realidad.

A pesar de que lunes y martes transcurrirán con normalidad, incluso con temperaturas máximas, el miércoles cambiará notablemente la tendencia. En puntos cercanos a las fronteras de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid se podrían recoger hasta 100 litros por metro cuadrado durante esta semana. De hecho, en otro punto cercano como en la sierra de Gredos se registrarán anomalías de 10 a 30 litros por metro cuadrado.

La previsión de las instituciones especializadas indica que la nueva borrasca que se aproxima por Portugal ganará terreno hasta cubrir buena parte de la península a partir del miércoles y del jueves, dejando precipitaciones en zonas como Madrid, pero también como el occidente andaluz, el sur de Galicia, la mitad oeste de Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha, el sur de Aragón y la Comunidad Valenciana. De hecho, en algunos puntos se acumularán hasta 40 litros por metro cuadrado.

Rocío Ruz / Europa Press [Vuelco en el tiempo de España por Semana Santa: los expertos amplían la previsión de Aemet con más lluvias en estas zonas]

Así pues, tras unos días de tregua, el mes de abril comenzará tal y como lo hizo marzo, con un tiempo un tanto desagradable marcado por vientos y por un descenso de las temperaturas en algunas zonas. No obstante, se espera una semana en la que los termómetros se establecerán en límites bastante suaves.

Estas temperaturas serán mayores durante el lunes y el martes, y empezarán a caer a partir del miércoles. A pesar de que brille el sol, se seguirán registrando algunas heladas, pero solo en zonas de montaña, ya que las noches serán frías con mínimas de 4 a 6 ºC en todo el interior de la mitad norte peninsular.