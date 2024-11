La misteriosa desaparición de Ainhoa en Fuente el Saz: "Toda su familia y su hija la estamos esperando"

Han pasado siete días desde que Ainhoa Álvarez de la Cueva, de 32 años, les dijo a sus familiares que se iba a estudiar con unas compañeras. Y, por desgracia, esto es lo último que se sabe de ella. Desde entonces, su familia y amigos la buscan sin descanso por Fuente el Saz de Jarama y las zonas aledañas a este pequeño municipio ubicado al noreste de la Comunidad de Madrid.

Ainhoa mide entre 1,64 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo rubio y ojos verdes. La última vez que se le vio vestía pantalones vaqueros, abrigo azul marino, zapatillas moradas y llevaba un bolso grande color teja.

Un familiar de Ainhoa cuenta a Madrid Total que la desaparición de Ainhoa es "muy extraña" porque "no tiene precedentes": "El pasado miércoles por la tarde, Ainhoa dijo que iba a estudiar junto con una compañera. Están haciendo un curso juntas. Como yo iba a hacer unas gestiones cerca de donde ella iba a estar, me dijo que volviéramos a casa juntas, pero cuando termine de haces los recados, ella ya no contestaba las llamadas".

"Ainhoa lleva haciendo el curso desde hace poco más de un mes, por eso no conocemos a sus compañeros. Nos costó ponernos en contacto con la persona con la que teóricamente había quedado a estudiar, pero cuando finalmente pudimos hablar con esa compañera de su curso, nos dijo que Ainhoa no había quedado para estudiar y que no comprendía por qué había dicho eso", cuenta este familiar.

La familia de Ainhoa está "muy preocupada", ya que, este miércoles, se cumple una semana de la desaparición. Por eso, el familiar con el que ha hablado este periódico cuenta que han "pensado de todo" en relación a este caso, sobre todo porque han pasado "muchos días" sin que tengan "pistas claras" de dónde puede estar. Además, Ainhoa tiene "una hija pequeña" que la espera con sus abuelos.

Por otro lado, estas fuentes cuentan que la Policía tiene "una investigación abierta" para dar con ella "y no descartan ningún escenario" incluyendo el hecho de que Ainhoa haya desaparecido "de manera voluntaria": "Somos conscientes de que las investigaciones policiales llevan tiempo. Nos han dicho que están revisando diversas cámaras para comprobar si Ainhoa ha salido del pueblo".

"Ella lleva encima su documentación, dinero y teléfono móvil. Su pareja tampoco se explica lo que ha pasado, porque no habían tenido ninguna discusión en los últimos meses. Además, ella tiene un trabajo estable en atención sociosanitaria, por lo que no estaba pasando por un mal momento a nivel laboral", cuenta este familiar de Ainhoa.

La familia de Ainhoa ha preguntado a todo su entorno y nadie sabe dónde puede estar ni tienen pistas que puedan ayudar a explicar la situación: "Hemos hablado con todo su círculo cercano y nadie sabe nada ella. El día de la desaparición, poco antes de que dejáramos de saber de ella, habló con una amiga suya y le dijo que estaba muy contenta porque había recibido buenas noticias. Cuando su amiga volvió a hablar con Ainhoa, a los pocos minutos, ya no respondió ni le llegaban los mensajes".

El pasado viernes 8 de noviembre, equipos de Protección Civil de diversas localidades de Madrid se desplazaron a Fuente el Saz de Jarama para intentar dar con el paradero de Ainhoa haciendo batidas. Por desgracia, la búsqueda no fue exitosa.

🆘 Esta tarde nos hemos desplazado a la localidad de Fuente el Saz para realizar batidas para tratar de localizar a la persona desaparecida junto con otras agrupaciones. #protesanse #lasprotescuentan pic.twitter.com/d1FLBpo1OU — Protección Civil de San Sebastián de los Reyes (@ProteSanse) November 8, 2024

"Se nos pasa de todo por cabeza para tratar de explicar la desaparición de Ainhoa. Por desgracia, sólo nos queda esperar a que la Policía nos diga cómo avanza la investigación o confiar en que ella regrese", concluye este familiar de Ainhoa.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de este u otros individuos desaparecidos, se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación: 649 952 957 y 644 712 806.