La falta de médicos en la prisión de Aranjuez llega a los tribunales: 3 doctores para 1.700 presos

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid ha dictado ya nueve autos por la falta de médicos en el centro penitenciario Madrid VI, es decir, la prisión de Aranjuez. Los presos y el personal médico denuncian que faltan, al menos, dos médicos para atender a la población reclusa de esta cárcel, que ronda las 1.700 personas.

La queja ha sido atendida por el Juzgado, que señala que "la problemática planteada por el interno puede afectar al derecho a la vida y a la salud de los internos (art. 15 de la Constitución)", según consta en una de las resoluciones a las que ha tenido acceso Madrid Total. Asimismo, indica que en la población reclusa hay una alta prevalencia de VIH y problemas de salud mental.

"En la actualidad se cuenta con dos médicos y un subdirector, cuando la relación de puestos de trabajo obligaría a tener ocho médicos y un subdirector", consta el auto.

El Juzgado reprocha a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que no haya atendido los términos de una resolución dictada en diciembre de 2021 en la que ya se planteó a la Administración que debía reforzar la plantilla de personal médico en la cárcel de Aranjuez.

En lugar de velar por la salud de los internos, "la situación se ha agravado", señala. "A la mayor brevedad", indica el Juzgado, debe "incrementarse la plantilla de personal médico del centro penitenciario".

Sida, trastornos mentales y niños

"El Subdirector Médico del Centro Penitenciario ha remitido un pormenorizado informe en el que se pone de manifiesto la imposibilidad de atender las consultas médicas que se venían realizando con anterioridad en los módulos como consecuencia de la limitada plantilla de médicos de la que dispone el Centro", prosigue el auto.

Actualmente, "se cuenta con cuatro médicos y el subdirector médico, y a partir del 22 de diciembre va a contar sólo con tres por baja de larga duración por intervención quirúrgica de otro".

"La prevalencia de VIH+ es más de un 50% que la media de las prisiones, y la de VHC+ es superior al 25% de la media. Así y todo, en 2020 un 93,3% de los internos VIH+ tenían tratamiento antirretroviral y su correspondiente seguimiento médico, mientras que dicha cifra ha caído por debajo del 85% en el momento actual".

"A estos datos se le suma una población de más 30 internos con trastorno mental grave, unas 2.000 prescripciones médicas crónicas, 40 internos en Programa de Mantenimiento con Metadona y una población pediátrica de 35 niños y niñas menores de tres años".

Todo ello hace que tres médicos sean suficientes para atender a todos los presos debidamente y que "solo se atiendan las urgencias", según la denuncia de uno de los presos.

El agotamiento de los médicos

"Hasta noviembre de 2020 se pasaba consulta semanal en todos los módulos residenciales. Posteriormente se comenzó a pasar una consulta a demanda por día, de lunes a viernes no festivos, hasta julio de 2021. En la actualidad, no se cuenta con personal médico para pasar dicha consulta médica", se puede extraer del informe facilitado por el subdirector médico de la prisión al Juzgado.

"No es difícil vaticinar que el agotamiento físico y mental de los Médicos se acentuará cada vez más. Sin embargo la situación individual del Profesional Sanitario no es la peor consecuencia que se avizora. Se prevé que la atención sanitaria decline, tanto en cantidad, como en calidad, no pudiendo mantener los estándares mínimos aceptables".

"Se puede intentar mantener un nivel asistencial aceptable o, por el contrario, dejarlo caer, como ya ha sucedido con algunos tratamientos y seguimientos de los internos VIH+ y consultas a demandas".

"Lamentablemente, de continuar con la plantilla actual sin incorporación de efectivos de refuerzo" se prevé que "los tratamientos y seguimientos de diversas patologías así como las valoraciones para inclusión de internos en distintos programas se retrasen, llevando a un deterioro de la atención global sanitaria del centro y consecuentemente a la salud de los custodiados en el mismo".

Por todo esto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº 3 de Madrid insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a contratar el "número de médicos necesarios para poder atender la asistencia médicas en los módulos residenciales del centro penitenciario" y "debiendo informarse a este Juzgado de las gestiones que se realicen".

