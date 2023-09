Multa de 7.000 euros a un grafitero por hacer más de 200 firmas en fachadas de Alcobendas

El Ayuntamiento de Alcobendas ha multado con 7.000 euros a un grafitero por realizar más de 200 firmas en las fachadas del municipio. La Policía Local del municipio madrileño llevaba tiempo siguiendo la pista de este individuo.

El cuerpo policial tiene un archivo fotográfico de los grafitis de esta localidad. También se ha propuesto sanción para otras personas, según ha informado el canal Telemadrid. Las sanciones son de 600 euros para quienes solo han pillado una vez.

El principal multado fue pillado in fraganti por la policía de Alcobendas, que encontró su firma en 200 espacios públicos de la localidad. Las multas incluyen también las tareas de limpieza, que cuestan al municipio entre 400 y 5.000 euros cada una.

La noticia ha generado división de opiniones entre los vecinos consultados por el citado canal de televisión. "Muy poco me parece", afirma un vecino indignado. "No respetan casas, no respetan escaparates, no respetan nada".

"Me parece un poco excesivo", opina otra joven consultada. "Tampoco me parece justo ponerle esa multa", considera una señora, aunque considera que le parece "mal" que sus vecindarios estén llenos de taqueos (como se conocen las firmas en el argot grafitero).

"Llevamos años intentando que no se realicen este tipo de grafitis", ha asegurado Juan Pedro Caravaca, portavoz de la Policía Local de Alcobendas.

