Los 9 bares recomendados por 'The New York Times' para irse de vinos en Madrid sin gastarse mucho

Uno de los productos por el que se conoce a España en el extranjero es, sin lugar a dudas, el vino. Aunque La Rioja o la Ribera del Duero sean los lugares más reconocidos a nivel vinícola, donde uno puede encontrar la mayor variedad vinos, tanto en sabor y origen, es Madrid.

Eric Asimov, crítico gastronómico de The New york Times, ha realizado un listado para este periódico en el que recoge los nueve mejores locales para tomarse unos vinos en la capital (sin ningún orden en particular). Algunos de los establecimientos son de alta gama y cuentan con centenares de botellas distintas, otros tienen un aura más tradicional y castiza; pero todos tienen en común el buen vino que sirven a sus clientes.

Berria Wine Bar

Asimov habla del Berria como un restaurante ideal para disfrutar de sus vistas a la Puerta de Alcalá y destaca su carta con más de 3.100 referencias de vino y 500 de espumosos. La variedad de marcas permite encontrar botellas para todos los paladares y bolsillos. Por otro lado, la importancia del vino para el local también se percibe en su decoración, donde las botellas se exponen detrás de su larga barra y a los laterales.

Barra del Berria Wine Bar. Berria Wine Bar

En cuanto a la comida, las anchoas de Santoña son obligatorias. También hay otros clásicos como las croquetas de jamón ibérico, ensaladilla con bonito, espárragos de Navarra o merluza de pincho de Pasajes rebozada con pimientos.

Berria Wine Bar está situado en el número 6 de la Plaza de la Independencia, en el centro de Madrid.

La Venencia

El artículo de The New York Times lo define como un "bar tradicional y oscuro, con un ambiente que recuerda al de la postguerra española". Su nombre coincide con el instrumento que utilizaban los venenciadores para probar los vinos en las bodegas. Los catadores introducen sus venencias a través del bojo de las botas, extraen el vino del interior de la vasija y lo depositan hábilmente en los catavinos para que los catadores puedan apreciar todos sus aromas y matices.

Además, otra cosa que llama la atención al crítico es las normas estrictas del local: no se permiten fotos, propinas ni charlas innecesarias con los camareros. En la Venencia solo se sirve jerez, en botellas sin etiquetar, que se llenan de barricas de madera. El artículo también menciona sus tapas sencillas y tradicionales, como las clásicas de chorizo, atún, aceitunas o queso.

Fachada de La Venencia. La Venencia

La Venencia se encuentra en el número 7 de la calle de Echegaray, en el madrileño Barrio de las Letras.

Cuenllas

El local abrió en 1939 como una charcutería y con el tiempo añadió a su oferta una selección de tapas y vinos. Asimov destaca su clientela compuesta casi en su totalidad por lugareños y su lista de vino internacionales, donde se pueden encontrar botellas poco comunes como el riesling kabinett de Hofgut Falkenstein. En cuanto a la comida, el crítico subraya sus callos a la madrileña con morcilla.

Unas botellas de Cuenllas. Cuenllas

El Cuenllas está ubicado en el número 3 y 5 de la calle Ferraz, en el céntrico barrio de Argüelles.

Angelita Madrid

Una de las características del local más destacadas por The New York Times es su amplia carta de botellas de vinos, con secciones especiales de Borgoña y vinos nacionales. Los platos más populares incluyen una ensalada de pimientos rojos asados, anchoas y patatas deconstruida; un delicioso pisto, una especie de ratatouille español; y canelones de rabo de buey con boletus.

Comedor de Angelita Madrid. Angelita Madrid Otra sorpresa de Angelita Madrid es la planta baja, donde tienen un bar de cócteles con una variada carta de combinados. De hecho, el establecimiento fue unos ganadores de los premios 'Top Cocktail Bars', dentro del evento 'The Drinks Show', un concurso que premia a las mejores coctelerías de España y Portugal. Angelita Madrid está situado en Chueca, en el número 4 de la calle de la Reina. La Caníbal De este local, Asimov resalta que es de vinos y cervezas artesanales que también ofrece una gran variedad de deliciosos quesos. Además, la Caníbal ostenta el galardón a la mejor tapa de Madrid en 2023. Entre la variada carta de vinos, el crítico subraya el Cantalapiedra La Otea 2020, un verdejo de viñas viejas, y el Os Pasás Ribeiro 2020, un vino floral y mineral. The New York Times también habla del menú, comienza con diferentes tapas como una ensalada de berenjena en vinagre, pimientos vascos a la parrilla y navajas a la parrilla. La Caníbal también ofrece platos principales y una excelente selección de cervezas artesanales. Interior de La Caníbal. La Caníbal El local está ubicado en el número 28 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, a solo unos minutos a pie del Museo Reina Sofía. Roostiq El crítico define Roostiq como un asador elegante y acogedor, donde la especialidad son las carnes a la parrilla y elogia sus crujientes torreznos de cerdo, los jugosos muslos de pollo deshuesados y la pluma ibérica. En cuanto a la carta de vinos, Asimov destaca la selección de marcas tanto nacionales como italianas que acompañan la carne de alta calidad del menú. Interior del Roostiq. Roostiq El Roostiq también se encuentra en el céntrico barrio de Chueca, en concreto, en el número 47 de la calle de Augusto Figueroa. Ganz Wine Bar Del Ganz Wine Bar, The New York Times destaca sus vinos a excelentes precios. En cuanto a los platos, Asimov asegura que son informales pero cuidados, hechos con ingredientes de calidad. Entre las recetas de la carta, Asimov disfrutó especialmente las tostas de anchoas y tomate junto al cordero servido en una masa de hojaldre crujiente, como una versión española de una empanada jamaicana. Comedor del Ganz Wine Bar. Ganz Wine Bar El restaurante está abierto en el Barrio de las Letras, en el número 9 de la calle de Almadén. Vinoteca García de la Navarra Este restaurante-vinoteca está dirigida por dos hermanos, Pedro y Luis García de la Navarra, quienes son chef y sumiller respectivamente. La carta de vinos es larga, con una selección excepcional de vinos españoles de añadas muy antiguas, así como de botellas difíciles de encontrar. Interior del Restaurante-Vinoteca García de la Navarra. Restaurante-Vinoteca García de la Navarra El local de los hermanos García de la Navarra está ubicado en el número 3 de la calle Montalbán, en el madrileño distrito de Retiro. La Fisna Por último, Asimov habla de La Fisna como un pequeño, rústico y excelente bar-tienda de vinos. En cuanto a la carta, esta tiene más de 300 referencias de vinos nacionales e internacionales, con amplias selecciones de Champagne, Borgoña y aligoté a precios moderados.

El crítico culinario también destaca alguno de los platos clásicos que sirve el local, como pimientos rojos asados a la leña con l onchas de ventresca de atún, croquetas de bacalao o el embutido curado. Según Asimov, cada ingrediente proviene de un familiar o amigo de la propietaria , Delia Baeza. Interior de La Fisna. La Fisna La Fisna se encuentra en el barrio de Lavapiés, en el número 91 de la calle del Amparo.

