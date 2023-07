Esta es la piscina de Madrid en la que podrás hacer nudismo: así regresa el polémico Día Sin Bañador

¿Alguna vez han soñado con volver a la infancia y poder bañarse desnudos en una piscina pública? Aquello que casi todas las madres hacen con sus pequeños cuando todavía no se enteran muy bien de lo que pasa a su alrededor será una realidad en cuestión de horas en una única piscina de Madrid. Estos espacios están cada vez más de actualidad en la capital para combatir la ola de calor.

El motivo no es que el Ayuntamiento de la capital haya apostado fuerte por el nudismo, sino que regresa una vieja tradición durante un día en una de las instalaciones públicas de la ciudad. Se trata del Día Sin Bañador, una iniciativa promovida por la Asociación para el Desarrollo del Naturismo, más conocida por sus particulares siglas, ADN.

Así pues, todos los madrileños que lo quieran podrán disfrutar de un día de baño completamente desnudos sin que nadie les llame la atención por ello. Una cuestión bastante particular que responde a las actividades que cada año impulsa esta peculiar asociación que será protagonista en una de las piscinas más frecuentadas de la zona de La Latina, dentro de la ciudad de Madrid.

¿Por qué se celebra el Día Sin Bañador?

La Asociación para el Desarrollo del Naturismo, ADN, ha impulsado una iniciativa que está dando mucho de qué hablar en la ciudad de Madrid. Todo aquel que quiera podrá acudir a una piscina a bañarse como desee, luciendo su mejor bañador y su mejor bikini o, por el contrario, completamente desnudo.

Ismael Rodrigo, presidente de ADN, comentaba así en Madrid Secreto el motivo de por qué año tras año se llevan a cabo este tipo de iniciativas: "Para que vean que no hay ningún problema porque se mezcle gente desnuda y vestida". Además, ya en su momento Ismael aportó una explicación que generó una gran polémica.

[Así es la piscina natural más grande de Madrid que ya puedes visitar: está en uno de los pueblos más bonitos]

"Vestirse obligatoriamente en todo momento es dañino para el ser humano: la ropa es un buen invento, pero hay veces que es un estorbo". A quienes no les estorbará la ropa es aquellas personas que tengan pensado disfrutar del Día Sin Bañador que volverá a tener su edición en este 2023.

¿Cuándo se celebra el Día Sin Bañador?

En el año 2010, Madrid se abrió a esta iniciativa, la del conocido como el Día Sin Bañador, para intentar demostrar que la convivencia entre personas desnudas y personas vestidas era posible. Desde entonces, ya han sido más de diez ediciones en las que este proyecto se ha llevado a cabo sin mayores problemas.

[Así es la app que necesitas para comprar entradas en las piscinas de Madrid]

Desde la Asociación para el Desarrollo del Naturismo destacan que esta iniciativa va en aumento hasta el punto de que serán tres los días que habrá en el año 2023 para poder disfrutar de una jornada sin bañadores. El primero se celebró incluso antes de que llegara el verano, el pasado 4 de junio, en la piscina municipal de Lago.

Ahora, este domingo, llegará la segunda oportunidad. El día 16 de julio volverá a ser el Día Sin Bañador en la piscina municipal de Aluche. Para encontrar la tercera opción habrá que esperar hasta el mes de septiembre, ya que en la segunda quincena de julio y durante el mes de agosto no habrá ninguna opción para darse un chapuzón sin bañador en ninguna piscina municipal de Madrid. La última oportunidad llegará en septiembre, el día 3, en Hortaleza.

¿Por qué se celebra el Día Sin Bañador en una piscina?

Ismael Rodrigo no solo es el líder de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo, también es el presidente de la Federación Española de Naturismo, la cual agrupa a 19 asociaciones que hay en España. Su labor, además de la defensa de esta práctica, es conseguir que las autoridades den cabida a este tipo de iniciativas.

Una de las preguntas que más veces responde Rodrigo es por qué celebrar el Día Sin Bañador en una piscina, un lugar público frecuentado por personas mayores, familias y menores y que no se corresponde con un lugar natural como una playa. No obstante, tiene la respuesta.

[Esta piscina natural te dejará sin palabras y está a tan sólo una hora de Madrid]

"En las piscinas la gente está obligada a ducharse antes de meterse al agua, pero se duchan con el bañador puesto. El bañador impide que el agua llegue a las partes que tapa el bañador". Por ejemplo, defiende un modelo como el de Finlandia, donde es obligatorio ducharse con jabón.

"El bañador no sirve para nada, no sirve para lo que su nombre indica, no te baña. El bañador es una prenda absolutamente inútil. No es ropa y no tiene función. Tiene una función de censura e ideológica". ADN apuesta en este sentido por la liberación personal y educacional en contra del bañador.

Poco a poco, el Día Sin Bañador va ganando adeptos y es que tras unos inicios muy duros, ahora lo normal es que cuente con el seguimiento de entre 300 y 400 personas en cada una de sus ediciones. Ismael Rodrigo espera que en este segundo Día Sin Bañador del 2023, la cifra pueda acariciar los 500 adeptos. Por ello, desde la asociación siempre se destaca la buena acogida de este tipo de eventos y también del aumento progresivo del número de asistentes.

Sigue los temas que te interesan