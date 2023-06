El infierno de la niña agredida sexualmente en los baños del instituto: "Quiero suicidarme; me siento inútil"

Tiene 14 años y toma cinco pastillas al día. No va al colegio por prescripción médica y porque la simple idea le aterra. Lleva desde primero de primaria sufriendo acoso escolar, es decir, más de media vida. Resignada y en silencio, la niña vivía un infierno que llegó a su peor momento el pasado 13 de octubre. Aquel día, dos de sus compañeros del IES Herrera Oria la encerraron en el baño del centro y la agredieron sexualmente.

Poco a poco su comportamiento fue cambiando. "A finales de diciembre empezó a manifestar complejos con su cuerpo, que tenía un bulto debajo del vientre y esas cosas", explica su padre, que prefiere permanecer en el anonimato, en conversación telefónica con Madrid Total.

La situación fue yendo a peor con el paso del tiempo. La niña entró en depresión e intentó suicidarse hasta tres veces. Finalmente, el 2 de abril ingresó en el pabellón de psiquiatría de un hospital madrileño y su familia supo la verdad.

Primero confesó que llevaba años sufriendo bullying. En la carta que abre este reportaje, escrita por la joven durante su ingreso, detalla que sus compañeros la lanzaban "palos y muchas cosas más".

"Luego, en el instituto, empezaron a meterme en líos, chismes falsos, etc. Me chantajeaban, me insultaban por mi aspecto, mi cuerpo, me llegaron a hacer alguna que otra agresión, me llegaron a hacer cyberbullying, pedirme fotos, etc". En la misiva, señala a los responsables por su nombre. "Me quiero suicidar, odio mi maldito cuerpo y me siento putamente inútil", concluye el escrito.

Más tarde contó que, en octubre del año pasado, dos compañeros de su misma edad la agarraron por detrás en los baños del instituto, la inmovilizaron contra la pared, la desnudaron y le realizaron tocamientos en los genitales y los pechos, sin llegar a haber penetración. Como colofón a la agresión, la tiraron al suelo.

Estos hechos fueron denunciados por sus padres en la comisaría de Policía Nacional de Fuencarral-El Pardo el pasado 29 de mayo, tal y como consta en la documentación facilitada por el progenitor a este periódico. "Durante el transcurso de estos hechos, los dos autores se estuvieron riendo todo el tiempo", se puede leer en la denuncia.

El acoso no terminó ahí. Una semana más tarde, uno de los agresores se acercó a ella en clase. "Mándame una foto o sino te pasará lo de antes", le dijo. Temerosa de que se volviera a repetir la agresión, la niña envió cuatro fotos desnuda a sus agresores.

El instituto guarda silencio

Estando la joven ingresada y habiendo contado lo ocurrido a sus padres, estos acudieron al centro el 17 de abril para abrir un Protocolo de Acoso Escolar. El 11 de mayo el centro emite un informe en el que asegura que "no hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se decide prolongar las indagaciones con fecha de registro".

"El colegio, hasta ahora, no dice nada, no encuentra culpables, ni sabe nada. Esa es la respuesta que tenemos ahora. Los responsables no han sido castigados pese a que le hemos mandado al director una serie de pantallazos en los que mi hija le cuenta lo ocurrido a una amiga. Dicen que no hay indicios. Habiendo ya una denuncia penal no han hecho nada".

Mientras tanto, el instituto se ha limitado a agendar los exámenes de fin de curso de la agredida en horario de tarde, para que no tenga que coincidir con sus agresores y con los compañeros que, en el mejor de los casos, miraron hacia otro lado mientras sucedía todo.

En manos de la justicia

Este caso ya está judicializado y en manos de la Fiscalía, según relata el padre de la víctima. Asimismo, el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para saber qué medidas de protección están aplicando a la menor, según ha informado Vozpópuli. Concretamente, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Vicepresidencia y Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid.

Mientras tanto, esta niña permanece con el estado anímico mermado por todo lo ocurrido. "Está en proceso de recuperación. Tiene sus bajones", explica su padre, impotente ante lo que vivió su pequeña.

"Quiero que se encuentre a los responsables. No ya por mi hija, sino porque puede haber más víctimas. Alguien tiene que hablar con los responsables y ver qué pasa, porque siendo tan jóvenes son tan agresivos".

