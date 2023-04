La cena de pesadilla de David en el restaurante Burro: vio venir la tragedia y su mujer está ingresada

David acudió anoche con su mujer, hijos y otros amigos al restaurante italiano Burro Caniglia, en la madrileña Plaza Manuel Becerra. Ocuparon una mesa de ocho sitios al fondo del local. En un momento dado, vio a un trabajador caminando con un plato mientras lo flambeaba. "Dije para mis adentros... verás". Una de las llamas llegó al techo, cubierto por unas plantas de plástico, y el fuego "se propagó rápidamente" por la entrada del negocio.

El incendio, que se declaró sobre las 23 horas de la noche y se extendió rápidamente por el local, provocó la muerte de dos personas: dos hombres jóvenes, uno de ellos empleado del propio negocio. Otras seis personas fueron trasladadas a distintos hospitales madrileños en estado grave. David consiguió salir ileso junto a sus hijos y amigos, pero su mujer fue rescatada por los bomberos y permanece ingresada.

Cuando salió del local por la entrada, una de las amigas de David le avisó de que su mujer se encontraba dentro del restaurante. "Me volví para dentro, imposible entrar por la entrada, que estaba cerrada, no sé por qué. Intenté abrirla porque todavía no habían llegado los bomberos y había un cuerpo que no me dejaba abrir", relata.

Fueron los bomberos los que lograron acceder al local y rescatar a su mujer, que salió inconsciente y perdió el móvil por el camino. David reconoce que todos los comensales están "hechos polvo". "Mi mujer está sedada en el Hospital de La Princesa", lamenta. Asegura que su pronóstico "no es leve", pero tampoco grave.

En total, fueron seis los heridos trasladados a distintos hospitales madrileños en estado grave, mientras que otros cuatro fueron atendidos con carácter leve. Según Efe, algunos clientes lograron salir por una puerta de emergencia que da a un portal anexo al local.

Viandantes y gente que estaba por la zona comenzaron a dar patadas a los cristales del Burro Caniglia cuando vieron que había personas atrapadas en el interior. Este sábado por la mañana, de hecho, se observan aún cristales rotos en la entrada, un extintor tirado en el suelo y algún plato de cocina.

El local afectado, situado en el número 16 de Manuel Becerra, abrió sus puertas en la capital en enero de 2022. El fuego se propagó por el techo y las paredes del establecimiento, cubiertas también de plantas artificiales.

La zona está acordonada y custodiada por la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. La Policía Científica ha realizado tanto el viernes como este sábado fotografías del interior del local. En el operativo de anoche participaron 12 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Se da la circunstancia de que a poca distancia del lugar del incendio se encuentra un parque de Bomberos, que lograron llegar rápido al lugar y extinguir el fuego.

Tras conocer la noticia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que tenía previsto participar en un acto en Barcelona, acudirá a Manuel Becerra para conocer los detalles de la actuación de los servicios de emergencia en el incendio y visitará la zona afectada.

