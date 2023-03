"Somos la cocina de Madrid": dos nuevos locales fantasma indignan a los vecinos de Tetuán

Hace cerca de un mes abrió en el distrito de Tetuán una cocina fantasma. Otra más. Está en la calle de Salamanca, una pequeña vía de menos de 300 metros de largo, entre Infanta Mercedes y Bravo Murillo. Es, por lo menos, la sexta que hay en este distrito madrileño. Y la séptima está en camino.

La última abierta pertenece a la empresa Cuyna y abastece para seis marcas de restauración: Roost Chicken, Wingstop, Hype Burger, Junk, The Athenian y El Círculo de Carlos Maldonado.

El delivery -es decir, el envío a domicilio de comida a través de aplicaciones como Glovo, Just Eat, Uber Eats, etc- se ha disparado a raíz de la pandemia. Las cocinas de los restaurantes no dan abasto para tanto pedido y por eso las cocinas fantasma se multiplican en entornos urbanos.

“Hay muchos riders por la noche, a la hora de la cena”, asegura un vecino del número 20 de la calle Salamanca. “Es molesto porque cantan los pedidos a gritos”. En el interior de este edificio bajo de ladrillo hay 18 fogones funcionando, según un análisis realizado por el Grupo Municipal del PSOE a partir de datos públicos extraídos del portal Conex.

En el distrito de Tetuán hay otra en camino, concretamente, en Valdeacederas. “Nos tienen como la cocina de Madrid”, se queja un vecino de la calle Santa Valentina, donde se está construyendo la séptima en discordia. En octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid ordenó paralizar las obras de este obrador. Sin embargo, los vecinos consultados han podido corroborar que las obras siguen aunque lo hagan discretamente.

Local en la calle Santa Valentina que se está habilitando como cocina fantasma, según denuncian los vecinos. Jaime Susanna

“Ves que entran y salen personas y que van cargadas”, asegura el citado vecino. Es más, este miércoles había señales de tráfico frente al edificio que prohíbían aparcar durante varias horas, por una mudanza prevista para el día siguiente.

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, negó el pasado septiembre que se vaya a instalar una cocina industrial en este punto. "No se está tramitando ninguna licencia para este emplazamiento, lo que hay es una declaración responsable para obras que se ha concedido por la Junta Municipal del Distrito y si se exceden de lo recogido en lo mismo se pararía", precisó en una rueda de prensa.

El proyecto está ahora en manos de una constructora llamada Grupo Kloos, tal como se puede apreciar en la fachada del edificio. Esta empresa ya ha construido establecimientos para grupos de hostelería como The Circle Food, Goiko Grill, Sushi Yakuza o el grupo Lalala.

200 fogones en Madrid

A estas cocinas fantasma hay que unirles las que ya hay en la Calle José Calvo (21 fogones), en Algodonales (cinco), en Araucaria (ocho), y dos en la calle Sorgo, con seis y dos fogones, respectivamente. Eso, solo en el distrito de Tetuán. Si se amplía a todo Madrid, hay en total 18 cocinas fantasma con casi 200 fogones, tal y como informó Madrid Total en febrero de este año.

Las cocinas fantasma se mueven al filo de la ley y su regulación ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones. Desde agosto de 2021 está en vigor en Madrid una moratoria que impide otorgar nuevas licencias.

Sin embargo, el PSOE de Madrid afirma que desde esa fecha se han otorgado siete permisos y una Declaración de Responsabilidad bajo el "paraguas de otros epígrafes de actividad". Y, a la vista está que la cocina de la calle Salamanca abrió estando activa dicha moratoria.

Según Pedro Barrero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Desarrollo Urbano y Obras, estas cocinas se abren bajo el "paraguas de otros epígrafes de actividad de sus licencias". De esta forma están "aflorando de forma descontrolada las cocinas fantasma encubiertas" y "sin importar quien vive en las inmediaciones de esas implantaciones".

Por su parte, el Consistorio se defendió recientemente, alegando que "no se ha concedido ninguna licencia nueva para estos negocios (hay 10 en toda la ciudad y lleva así desde 2020) ni se han aprobado para darlas con posterioridad, porque es ilegal", añaden.

El Ayuntamiento de Martínez-Almeida ha negado en varias ocasiones que el local que se está acondicionando en la calle Santa Valentina sea una cocina fantasma, pero los precedentes mantienen intranquilos a los vecinos de Tetuán.

