Qué hacer este fin de semana en Madrid con niños: ver insectos de cerca o pintar como Picasso

Los más pequeños de la casa ya huelen las vacaciones de Semana Santa que empiezan la próxima semana y están deseando hacer otras actividades lejos del colegio. Por eso este fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de abril Madrid Total te propone cinco divertidas actividades que les encantarán tanto a tus hijos como a la familia entera. Por ejemplo, si queréis sentiros Picasso por un día tenéis una cita en el Museo de Buitrago del Lozoya para aprender y experimentar con sus técnicas.

Y la oferta sigue en los museos. El de Alcalá de Henares estrena esta semana la primera exposición en España dedicada a la civilización Tartesa con más 230 piezas de restos arqueológicos.

¿Os dan asco los insectos? Atrévete a conocerlos más de cerca en un interesante taller familiar.

Finalmente, si no has visto todavía la exposición inmersiva Tutankamon, no la dejes escapar porque solo estará hasta el próximo mes de mayo. Además, es la última oportunidad para ver un musical infantil de aventuras y piratas.

1. Museo Picasso

El Museo Picasso–Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, presenta '7 talleres+1 con Picasso', un nuevo ciclo de talleres en el que mayores y pequeños pueden acercarse de una manera lúdica y divertida a la figura y la obra de Pablo Picasso.

Taller Picasso en las marionetas. Comunidad de Madrid

'El bestiario de Picasso' es el taller que se celebra este sábado 1 de abril de 12:00 a 14:00 horas en el que las familias descubrirán los animales favoritos de Picasso y se adentrarán en dos técnicas que el artista trabajó toda su vida: la estampación y el dibujo.

La actividad está dirigida a familias con niños y niñas a partir de 6 años. Es gratuita con aforo limitado reservando en el teléfono o correo del Museo Picasso de Buitrago del Lozoya.

Buitrago del Lozoya Lugar: Museo Picasso–Colección Eugenio Arias, plaza de Picasso, 1; Buitrago del Lozoya. Precio: gratis.

2. Isla del Tesoro

Obra la Isla del tesoro. Teatro Sanpol

Última oportunidad para ver este fin de semana la obra 'La Isla del Tesoro'. Un teatro musical que cuenta la historia de un viejo marinero llamado Billy Bonesque que deja al joven Jim Hawkins el mapa de una isla donde está enterrado un tesoro. El muchacho vive todas las experiencias con las que siempre ha soñado un niño con el mapa del tesoro, navegando y conociendo a los piratas y al temido John Silver 'El largo'. Este nuevo musical de La Bicicleta hace la delicia de todos.

Este sábado 1 y domingo 2 son los últimos para ver este teatro infantil en el Teatro Sanpol. Hay entradas desde 12 euros.

Musical infantil Lugar: Teatro Sanpol. Precio: desde 12 euros.

3. Taller de insectos

¿Te atreves a ver un insecto muy de cerca? ¿Y a olerlo? En el taller del Centro de Naturaleza InsectPark en El Escorial puedes tener un contacto real con insectos tropicales vivos: insectos hoja, insectos corteza, bacilos espinosos y muchas más especies llamativas.

Este domingo 2 de abril a las 12:00 horas puedes comprobar cómo se mueven, cómo huelen y así entender la metamorfosis con ejemplos reales de las diferentes etapas de mariposas y escarabajos (larvas y adultos), terminando tu experiencia con arañas vivas, milpiés o caracoles gigantes. La actividad dura una hora y cuesta 15 euros por persona e incluye la entrada libre al InsectPark.

El talle del Insectpark. Inés Valencia

InsectPark Lugar: Centro de Naturaleza InsectPark en El Escorial. Precio: 15 euros.

4. Civilización de Tarteso

Esta semana se ha inaugurado la primera gran exposición que desvela la historia de la civilización de Tarteso. 'Los últimos días de Tarteso' es la primera exposición en España dedicada a esta civilización que se puede visitar gratuitamente hasta el 24 de septiembre en el Museo Arqueológico y Paleontológico regional de Alcalá de Henares.

La galería reúne 230 piezas procedentes de nueve instituciones como el Instituto Valencia de Don Juan o los Museos de Cáceres, Cádiz, Huelva, de la Ciudad de Carmona, Santa Cruz. En ella se ofrece por vez primera una mirada integral sobre Tarteso, una cultura envuelta desde la antigüedad en un halo de misterio por la visión legendaria transmitida por los griegos, que la identificaban como el fin del mundo conocido al que Hércules fue a realizar el décimo de sus trabajos.

La consejera Marta Rivera de la Cruz inaugura la primera exposición de la civilización de Tarteso. Comunidad de Madrid

Alcalá de Henares Lugar: Museo Arqueológico y Paleontológico regional de Alcalá de Henares. Precio: gratis.

5. Tutankamon

Madrid Artes Digitales acoge en el centro cultural Matadero Madrid hasta el 7 de mayo una exposición inmersiva para todas las edades que invita a viajar al antiguo Egipto y descubrir sus grandes misterios. Desde su estreno el pasado 4 de noviembre, ya ha sido visitada por los más de 150.000 espectadores y debido a su éxito, la muestra ha sido prorrogada hasta la primavera.

Tutankamon, la exposición inmersiva. Ayuntamiento de Madrid

La exposición supone una experiencia única que tuvo su estreno mundial en Madrid coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón. La duración aproximada de la visita es de 90 minutos y los precios rondan desde los 11 hasta los 20 euros.

La exposición inmersiva Lugar: Nave 16 del centro cultural Matadero Madrid. Precio: desde los 11 hasta los 20 euros.

