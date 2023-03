"Nunca tenemos problemas con los futbolistas": así fue la pelea entre la selección de Perú y la Policía

El partido de este martes entre la selección de Marruecos y la de Perú ha quedado empañado por los disturbios ocurridos este lunes frente al hotel de concentración. Unos 600 aficionados peruanos se acercaron al NH Collection Eurobuilding, en la calle Alberto Alcocer, según relatan fuentes policiales.

"La afición peruana se acercó al hotel a saludar a los futbolistas. A nosotros se nos ordena hacer una línea para separar, porque había mucha gente. Podía haber un problema de orden público al llegar los futbolistas, porque todo el mundo se avalance sobre ellos para pedirles un autógrafo o fotos", explica un agente del dispositivo.

"A los futbolistas que quisieron acercarse se les dijo que no, que no podían acercarse. Hubo algunos que lo entendieron y otros que no. Uno empujó a un compañero. Tras un empujón, lógicamente, tenemos que apartarles. Devolvió el empujón de mala manera y luego empezó lo que se ve en el vídeo. A golpes".

Ya, pero Alex Valera en la pelea entre jugadores de la selección peruana y la policía de España ❤️🤍❤️ pic.twitter.com/iRHlI9ZPvz — José Marín (@jmarin7) March 27, 2023

El futbolista que inició el altercado fue Yoshimar Yotún, según informa el diario Marca. A este se le unió Pedro Gallese, capitán y portero de la selección de Perú. Este último terminó detenido y otros cuatro jugadores fueron llevados a declarar.

Pero hay versiones que difieren. Según declaran algunos testigos del altercado, fue uno de los policías quien empujó a Yotún para que retrocediese, al confundir al jugador con un aficionado. Esto provocó la reacción del futbolista, que devolvió el empujón al miembro del cuerpo policial.

Cancillería Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, publicó de madrugada en sus redes sociales que "el Consulado General del Perú en Madrid informó que el jugador Pedro Gallese se retiró hace poco de la comisaría donde prestó declaraciones, sin cargos. Se dirige al hotel de la concentración de la selección".

"Es un delito de atentado en toda regla. Se detuvo a este hombre", explica el citado agente de los antidisturbios. "Es la primera vez que veo esto y espero que sea la última. No suele haber problemas. Los futbolistas suelen hacer caso a lo que se les dice. Tratamos muy a menudo con ellos y nunca, nunca hemos tenido un problema".

El partido amistoso entre ambas selecciones está previsto para las 21:30 horas en el estadio Civitas Metropolitano.

