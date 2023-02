¿Qué es Factori Discount? El 'outlet' de Lidl con tres tiendas en Madrid y super rebajas

Hay una cadena de supermercados en Madrid desconocida para la mayoría de sus ciudadanos. Cuenta con tres locales: uno en Pinto, otro en Vallecas y un tercer centro en Alcalá de Henares. Se llama Factori Discount y forma parte del imperio de Lidl en España. Se trata de una marca outlet del gigante alemán de la distribución.

No acudan a la página web de Lidl para encontrar información sobre Factori Discount. No hay una sola referencia. La marca que opera en Madrid, eso sí, está registrada como parte de Lidl Stiftung & Co KG, del grupo alemán Schwartz, y luce los mismos colores insignia de Lidl: azul, amarillo y rojo.

El primer Factori Discount que abrió en la Comunidad de Madrid fue el de la calle Sierra Morena en Pinto, en octubre de 2008. Después llegó el de la calle Pilar de Madariaga Rojo en Vallecas y el de la Avenida de Madrid en Alcalá de Henares. Todos ellos aparecen en Google Maps bajo el nombre de 'Factori Discount Lidl'.

Estos centros, según explica Lidl a Madrid Total, cumplen un objetivo: "Dar salida a artículos de bazar que ya no se encuentran a la venta porque ya no forman parte del ciclo de Lidl y facilitar la compra de este tipo de productos a los clientes que tengan interés".

Consumidor Global, medio especializado en consumo y comunicación, va más allá. Asegura que en Factori Discount se venden los productos descatalogados de Lidl, salvo comida o bebidas. Los precios son, por tanto, mucho más baratos.

En concreto, este portal detalla que en estas tiendas se pueden encontrar descuentos de hasta el 50% en cientos de artículos para el hogar, cuidado personal, juguetes, bricolaje o material de deporte.

La metamorfosis de Lidl

Lidl aterrizó en España en 1994. Desde el principio apostó por un modelo hard discount (término con el que se conoce al low cost en el sector). Sus tiendas eran austeras, parecían almacenes y rondaban los 800 metros cuadrados. En los últimos años, la cadena alemana ha cambiado de imagen y ha apostado por supermercados más grandes de unos 1.200 y 1.400 m2 y mucho más modernos.

"Lidl ha ido evolucionando en los últimos 20 años, pasando de ser un actor muy hard discount a un supermercado que, aún teniendo ese factor discount, es mucho más amable en cuanto a su puesta de escena (...) En general, ha habido una estandarización hasta el gusto y las preferencias de los consumidores en España", explica a Madrid Total Jacinto Llorca, especialista en marketing y retail.

Tienda de Lidl en Andalucía. Lidl

Este experto destaca que la cadena alemana es una de las pocas que ha ampliado su cuota de mercado en España en los últimos años. Se sitúa tercera en el ranking de los súper con mayor cuota de mercado. Cerró 2022 con un 6% de cuota, un 0,6% más respecto al año anterior. Solo la superaron el Grupo Carrefour (9,8%) y la todopoderosa Mercadona (25,3%), según Kantar Worldpanel.

De acuerdo al informe de 2022 sobre 'Cadenas de Surtido Corto' elaborado por Alimarket, Lidl ha invertido en España una media de 350 millones de euros al año desde 2018. El grueso lo ha destinado a la expansión y a la mejora de su tejido comercial. A finales de 2021, anunció que gastará 1.500 millones para acelerar su expansión en el país e impulsar distintos proyectos logísticos hasta 2024.

La Comunidad de Madrid, en concreto, será uno de sus focos estratégicos. El informe de Alimarket cifra en 79 los 'Lidl' que operan en la región. En los últimos cinco años, Madrid se ha quedado con el 18,4% de sus inauguraciones, con 29 nuevas tiendas.

Sigue los temas que te interesan