Los mejores planes gratis en Madrid para el puente de mayo: chotis, recreaciones históricas y mucho vermú

La capital celebra el Día de la Comunidad de Madrid a lo grande. Toda la región se llena de eventos que conmemoran el 2 de mayo. Para ello, durante todo el punte de mayo, o incluso antes, desde el jueves 27 de abril hasta el 2 de mayo, hay infinidad de actividades gratuitas que no te puedes perder.

Además, este fin de semana es el Día Internacional de la Danza y del Jazz, dos fechas muy importantes que la Comunidad de Madrid incluye dentro de su programación con conciertos y pasacalles por las calles de Madrid. Pero no sólo la capital se llena de eventos, Móstoles celebra las fiestas del 2 de mayo, que son de Interés Turístico Nacional, y Valdemoro la Semana del Mayor.

Por otro lado, si eres un amante del vermú, no podrás evitar acompañarlo con un concierto en acústico y, finalmente, son los últimos días para ver gratis la biblioteca del Ateneo, que ha abierto al público este mes de abril por ser su bicentenario. Si no has ido todavía, ¡no te lo pierdas!

Fiesta del 2 de mayo

La Comunidad de Madrid celebra el 2 de Mayo con una amplia programación cultural de artes escénicas, música, danza, exposiciones, folclore, pasacalles y una recreación histórica. Las actividades tendrán lugar en diferentes espacios públicos y municipios de la región del 28 de abril al 2 de mayo.

Entre las actividades está la de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, que ofrece una recreación histórica de estos sucesos el 30 de abril en varios escenarios de la capital. En ella participan más de 300 personas, caballos y cañones, incluye un desfile por el Madrid histórico. Posteriormente, se rememora el Levantamiento del 2 de mayo en la Plaza de Oriente, que concluye con la reproducción de himnos y depósito de una corona de laureles en la placa conmemorativa.

La Puerta del Sol es otro de los epicentros de este festival. Así, el 1 de mayo, a las 16:00 horas, tiene lugar el pasacalles Musiko Moskas de la compañía K, al que le segue el folk de Ursaria y los chotis y bailes populares de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya. Más tarde llega la recreación histórica de la defensa del Cuartel de Monteleón, finalizando la jornada con el concierto de Silvia Marsó & Del Toro Blues Band.

La cantante Ana Curra. Comunidad de Madrid

La Plaza Mayor, por su parte, acoge una amplia programación musical que da comienzo el 1 de mayo, a las 18:00 horas, con dos conciertos en colaboración con el Festival Primavera Sound: Ana Curra, pianista, escritora y cantante madrileña, y el trovador techno Joe Crepúsculo.

Móstoles el 2 de Mayo

Descubre las Fiestas del 2 de mayo en Móstoles declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional en las que conmemoran el lanzamiento del pueblo español contra el yugo de las tropas napoleónicas por medio del famoso Bando de los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández. Durante su celebración, las calles de Móstoles adquieren un ambiente Goyesco y sus recreaciones de los hechos del 2 de mayo atraen a miles de personas.

Fiesta 2 de mayo de 2018 en Móstoles. Madrid Happy People

Hay días llenos de actividades para todos los públicos como pasear por Pradillo y su tradicional mercado, ver los trajes Goyescos en el Desfile de Farolillos y también el Homenaje a los Héroes de la Independencia 1808/1814. Las fiestas darán inicio con el tradicional pregón y chupinazo el viernes 28 de abril a las 20:30 horas en la Plaza de España y que este año da el youtuber DJ Mariio. Posteriormente, el Parque Cuartel Huertas es el escenario a las 22:00 horas del espectáculo de luz y sonido, en el que los fuegos artificiales llenarán la noche mostoleña de colores.

Música y vermú

La cantante María Bermejo.

La hora del aperitivo se alarga en los jueves de vermú y música en directo que organiza St. Petroni en La Barra del Comercial del Mercado de San Antón. Desde las 19:00 hasta las 22:00 horas, puedes degustar un vermello o un branco junto a una tapa de ensaladilla en una oferta exclusiva. Mientras tanto, podrás disfrutar de bandas de pop rock como María Bermejo o Wagon Five.

Cada jueves, un grupo diferente visitará La Barra del Comercial: dos pases de 40 minutos en formato acústico. Este jueves 27 de abril actúa la cantante María Bermejo y el próximo 4 de mayo el grupo Wagon Five.

Concierto de María Bermejo Lugar: la Barra del Comercial del Mercado de San Antón (calle Augusto Figueroa, 24). Precio: gratuito, sólo pagar consumición y tapa.

Semana del Mayor

En la XXXII Semana del Mayor de Valdemoro se podrá disfrutar de una exposición de trabajos artesanales, exhibiciones de grupos de distintas disciplinas, actuaciones de música, poesía, teatro y una excursión a Segovia. Este es el grueso de la programación de la Semana del Mayor, una cita organizada por el Ayuntamiento de Valdemoro desde hace más de tres décadas con el propósito de promover el envejecimiento activo y homenajear a este sector de población.

El Teatro Municipal Juan Prado será el epicentro de las siguientes citas. El jueves 27 y viernes 28 se suceden sobre el escenario actuaciones a cargo de agrupaciones artísticas con integrantes de más de 60 años, que tienen su sede en el Centro de Mayores como son el coro Amigos del Buen Cantar, los grupos Arcoíris (poesía), Nuevo Amanecer (variedades), Resurgir (guitarras) y Tercer Arte (teatro).

XXXII Semana del Mayor de Valdemoro Lugar: Teatro Municipal Juan Prado, Valdemoro. Precio: gratuito.

Visita una biblioteca única

Últimos días para ver la biblioteca del Ateneo de Madrid, que abre sus puertas por su bicentenario. Como algo excepcional, esta estancia se podrá visitar hasta el 30 de abril y forma parte de la exposición 'Dos siglos buscando la luz', que será de acceso libre hasta que se complete el aforo. Asimismo, en esta exposición también se puede ver una gran selección de documentos y objetos que narran la historia de este edificio y todo lo que ha sucedido detrás de sus muros a lo largo del tiempo.

El centenario del Ateneo de Madrid incluye una serie de actividades para celebrar sus 200 años de historia. Dentro de este programa se van a incluir tanto actividades gratuitas como de pago destinadas a difundir la historia de la cultura y la ciencia que ha albergado esta institución hasta la actualidad. De esta forma, en este programa se incluyen charlas, retransmisiones de programas en directo, conciertos, coloquios y hasta una lectura dramatizada de 'Luces de Bohemia'.

Esta es la increíble biblioteca que puedes visitar en Madrid. Ateneo

Bicentenario del Ateneo Lugar: Ateneo Madrid (calle del Prado, 21). Precio: gratuito, algunas actividades de pago.

