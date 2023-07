Así es la coctelería más prestigiosa de EEUU que ha abierto en un oasis secreto junto a la Gran Vía

Madrid está lleno de establecimientos ideales para poder disfrutar de grandes momentos de ocio en compañía de familiares o amigos. En esta ocasión tenemos que hablarte de una de las coctelerías más top de Estados Unidos, que aterriza ahora en un oasis secreto junto a la Gran Vía, lo que permite disfrutar de sus exquisitas propuestas en plena capital de España.

La azotea del Hotel Generator es uno de los secretos que guarda Madrid, dónde se puede disfrutar de una espectacular terraza que, ahora, suma la llegada de la coctelería americana Broken Shaker, toda una referencia en el país norteamericano.

La azotea del Hotel Generator.

La premiada y conocida coctelería estadounidense se une de esta forma a la selecta lista de las mejores coctelerías de la capital de España, siendo reconocida por su innovadora mixología. Entre sus logros se encuentra el haber sido ganadora del premio Best American Hotel Bar Award en Tales of The Cocktail, además de ser parte de la lista de los 50 mejores bares de Norteamérica.

Una apuesta por los productos de temporada

Broken Shaker cuenta con una interesante propuesta coctelera que no deja indiferente a nadie, sobre todo por su clara apuesta por los productos de temporada, en los cuáles se basa para la preparación de cócteles como el Bitch Don’t Kill my Vibe, que cuenta con lemongrass, albahaca, piña y zumo de limón, o El Vato Swizzle, elaborado con sandía fresca, cordial picante y zumo de limón.

Asimismo, nos encontramos con diferentes sabores del mundo que se encuentran representado en la mixología de esta coctelería, como es el caso del Shell Beach Caipirinha, con Havana Club 3 yr, cachaça, St. Germain, sirope de melón Sichuan y zumo de lima; o el Trash Tini, con Bombay Dry, Grey Goose, Luxardo Bitter Blanco y vermut seco infusionado con cebolla asada y apio.

Con la llegada de Broken Shaker a Madrid, los madrileños y los visitantes de la capital de España pueden disfrutar de todo el ambiente tropical de Miami, ya que cuenta con vegetación, una barra de estilo tiki, sofás de bambú y una decoración colorida que hace que esta azotea se convierta en todo un oasis urbano.

Broken Shaker inicia su desembarco en Europa

Broken Shaker ya cuenta con espacios en Miami, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, pero ahora ha decidido dar un paso más allá en su expansión para llegar al viejo continente, instalándose en la azotea del Hotel Generator, dónde pretende convertirse en todo un éxito y en uno de los establecimientos de referencia de la capital.

Desde el propio hotel aseguran que la decisión de traer esta famosa coctelería a Madrid viene dada por su deseo de ofrecer nuevas experiencias a sus clientes, además de tratar de consolidar su posición como líder innovador en la industria hotelera.

Además, la expansión europea de Broken Shaker llega en un momento en el que la coctelería se encuentra en auge, siguiendo en este caso las últimas tendencias al mismo tiempo que se mantiene la tradicción.

De la mano de los prestigiosos bartenders, Gabriel Orta y Elaz Zvi de Bar Lab, Broken Shaker Madrid se une así a las filas de los locales de la cadena, dónde se ofrecen copas únicas e inolvidables, todo ello en un marco y servicio que garantiza una experiencia que supera todas las expectativas.

Una amplia carta de cócteles y mucho más

En Broken Shaker Madrid se pueden disfrutar de diferentes cócteles muy sabrosos como El Vato Swizzle, Hey Richie, Coco Puff Old Fashioned o The Banger, entre otros, pero el local ofrece mucho más que los cócteles que son parte de una carta diseñada por la mixóloga Christine Wiseman, nombrada la mejor Bartender de Norte América en 2023.

En lo que respecta a otras bebidas, en su carta nos podemos encontrar con diferentes opciones de cerveza, como no podía ser de otra manera en nuestro país, y distintas propuestas de vinos, tanto espumosos, como blancos, rosados y tintos, perfectos para tomar una copa mientras se disfruta de la compañía de familiares o amigos, o se disfruta de algún bocado.

Y es que, para acompañar los cócteles y bebidas, no habrá nada mejor que disfrutar de algunas de sus propuestas gastronómicas, con una carta que se compone de las siguientes opciones:

Bandela Salatím: hummus de pimentón, Tzatzkiki y Babaganoush que se sirve con pan de la casa.

hummus de pimentón, Tzatzkiki y Babaganoush que se sirve con pan de la casa. Guacamole fresco: totopos multicolor y salsa.

totopos multicolor y salsa. Tostadas de atún: puré de aguacate, chalotes crujientes y ali-oli de chipotle.

puré de aguacate, chalotes crujientes y ali-oli de chipotle. Chicken Wings: alitas de pollo con salsa sweet chili.

alitas de pollo con salsa sweet chili. Pepinillos encurtidos con sésamo .

. Patatas bravas: patatas bravas con salsa brava Shaker.

patatas bravas con salsa brava Shaker. Hamburguesa Skaker: hamburguesa doble con bacon, queso cheddar, cebolla, pepinillos y salsa Shaker.

hamburguesa doble con bacon, queso cheddar, cebolla, pepinillos y salsa Shaker. Korean Chicken Sandwich: pollo coreano con ali-oli de kimnchi, pepinillos encurtidos con sésamo y col.

pollo coreano con ali-oli de kimnchi, pepinillos encurtidos con sésamo y col. Fish Tacos: tacos de pescado con rebozado de cerveza, col y ali-oli.

Dulce: galletas de tahini con chips de chocolate

De esta manera, Broken Shaker se convierte en un punto de encuentro perfecto para poder disfrutar de los mejores cócteles, pero también de otras bebidas y distintas propuestas de comida inspirada en la cocina estadounidense para poder tomar un aperitivo o cenar, todo ello en un espacio único y que, desde el primer momento destaca por estar cuidado al máximo cada detalle, con un espacio lleno de color y que te llevará a sentirte en Miami pero en plena capital de España.

