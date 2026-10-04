Dabiz Muñoz, cocinero: "Es el mejor que se ha abierto. Fresco, con sabor, moderno y se puede comer por 35 euros"

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LO ESENCIAL Las claves Dabiz Muñoz elige Ugo Chan, el japonés de autor de Hugo Muñoz en Chamartín, como su restaurante favorito de Madrid; su menú degustación cuesta 200 euros. El chef destaca Gustoo como una opción de gran calidad-precio: el local de Aldo ofrece propuestas con bao, brioche o filloa por menos de 20 euros. Muñoz señala OME, restaurante mexicano de autor de Roberto Ortiz Blanco, como el establecimiento madrileño que más le gustaría probar actualmente. Entre sus otras recomendaciones figuran Tripea, Na Num —al que considera el mejor coreano recién abierto— y GoXO, su elección como mejor delivery de Madrid.

Dabiz Muñoz es una de esas personas que cada vez que habla, todo el mundo le escucha. El cocinero ganador de tres Estrellas Michelin ha dado una entrevista a Kino Jerez, conocido como El Chico Gastro, con quien ha hablado de los sitios donde más le gusta comer.

En la entrevista, Dabiz Muñoz ha dejado claro cuál es su restaurante favorito de Madrid: Ugo Chan, un restaurante de comida japonesa de autor regentado por Hugo Muñoz, que tiene una estrella Michelin.

Situado en la Calle de Félix Boix, en Chamartín, Dabiz Muñoz lo califica como un restaurante "para disfrutones. Muy contemporáneo, creativo, muy personal y diferencial”.

El precio del menú de degustación de este restaurante es de 200 euros. Otra de las opciones es pagar por plato, algunos icónicos como las Gyozas de callos a la madrileña con garbanzo, claro ejemplo de la mezcla japo-española presente en el restaurante.

Dabiz Muñoz también recomienda el sitio que no se puede perder nadie por calidad-precio. Se trata de Gustoo, un local donde se come por menos de 20 euros y que pertenece a Aldo, un cocinero que trabajó con el chef.

“Es un sitio diferente, fresco, con sabor y él es un cocinero con mucho talento”, explica. La clave de este restaurante es dar a elegir una base (bao, brioche o filloa) y un relleno. Permite comer desde brioche de costilla a filloa de gambón.

El restaurante que más le gustaría probar a Dabiz Muñoz en la actualidad es el OME, situado en la calle Lombía, en Madrid. Se trata de un restaurante mexicano con comida de autor, dirigido por Roberto Ortiz Blanco.

“A veces no hace falta ir a un sitio para saber que tiene algo diferente”, cuenta el chef. Al ser preguntado por el mejor delivery, elige GoXO, calificándolo como "el mejor que hay en todo Madrid”.

Tripea es otra de las recomendaciones de Dabiz Muñoz, un restaurante con influencias asiáticas y latinas. Se encuentra en el Mercado de Vallehermoso y cuesta de media unos 60 euros. Está dirigido por el chef Roberto Martínez.

La última recomendación es Na Num, un restaurante coreano. Su precio oscila entre los 35 y los 40 euros y su dueño es Lis Ra. "Es el mejor coreano que se ha abierto. Fresco, con sabor, moderno y contemporáneo", asegura.