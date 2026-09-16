McDonald’s cede sus anuncios a los comercios de toda la vida de Prosperidad con la campaña “Uno más del barrio”

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Las claves Generado con IA McDonald’s ha cedido parte de sus espacios publicitarios a comercios tradicionales de Prosperidad, Madrid, para darles visibilidad y rendirles homenaje. La campaña “Uno más del barrio” coincide con la apertura de un nuevo restaurante de la cadena en la zona y busca integrarse en el tejido comercial local. La iniciativa incluye rutas por comercios emblemáticos del barrio, como una frutería centenaria, una mercería y una farmacia, implicando a vecinos y representantes locales. El objetivo de la campaña es destacar la importancia de los negocios de proximidad y fortalecer la relación de McDonald’s con la comunidad de Prosperidad.

McDonald’s ha cedido parte de sus espacios publicitarios a los comercios de toda la vida de Prosperidad, en Madrid, para darles visibilidad y rendir homenaje a los negocios del barrio. La iniciativa, bautizada como “Uno más del barrio”, llega después de que la cadena abriera un nuevo restaurante en esta zona madrileña el pasado 14 de julio.

La campaña utiliza los propios soportes publicitarios de McDonald’s para poner el foco en establecimientos tradicionales de Prosperidad. A través de mupis y redes sociales, la compañía hace referencia a comercios del barrio para guiar a los clientes hasta su nuevo restaurante y, al mismo tiempo, dar protagonismo a los negocios locales.

La iniciativa ha sido impulsada por Marisol Font, franquiciada del nuevo restaurante, con el objetivo de vincular la llegada del establecimiento al tejido comercial de la zona. “Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido ser un vecino más en La Prospe”, explica Font.

La franquiciada señala que la campaña pretende homenajear a “los comercios de toda la vida que dan alma a nuestras calles” y agradecer la acogida recibida por el barrio.

Entre los negocios que participan en la acción se encuentran comercios clásicos de Prosperidad, como una frutería y otras tiendas tradicionales. La campaña también incluye un vídeo del rodaje realizado con vecinos del barrio, en el que los establecimientos aparecen como parte del recorrido hasta el nuevo restaurante.

La acción parte de la idea de que la apertura de un nuevo establecimiento puede integrarse en el entorno comercial que ya existe en la zona. Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España, asegura que el objetivo de la compañía es generar un impacto positivo en las comunidades donde están presentes sus restaurantes y señala que la iniciativa busca extender ese compromiso al comercio de proximidad.

Una ruta por los comercios de Prosperidad

La marca ha acompañado el lanzamiento de la campaña con una acción inspirada en el cuento de Hansel y Gretel. Las personas invitadas a esta acción realizaron un recorrido que comenzó en el nuevo restaurante de McDonald’s y continuó por distintos comercios de Prosperidad que forman parte de la iniciativa.

El recorrido empezó por la mercería del barrio en el que los invitados recibieron un kit de costura. La siguiente parada fue la farmacia, donde David, uno de los protagonistas de la campaña dio a los invitados una selección de productos.

A pocos metros estaba el mercado, en el que los invitados pudieron charlar con las personas de la charcutería y recibieron lomo, jamón y queso. La última parada del recorrido fue una frutería que lleva más de 100 años en el barrio, donde Aníbal, el dueño, repartió canastos de frutas.

En la ruta participaron vecinos del barrio, representantes institucionales y centros educativos de la zona, medios de comunicación y empleados de la compañía. El recorrido terminó de nuevo en el restaurante, donde los asistentes pudieron probar la nueva hamburguesa Big Arch.

Con esta campaña, McDonald’s busca presentar su llegada a Prosperidad vinculándola con los establecimientos que ya forman parte de la vida comercial del barrio y utilizando sus propios espacios publicitarios para ponerlos en primer plano.