La feria del juguete ideal para visitar el 19 de septiembre en Madrid: entradas gratis, coches, miniaturas o Playmobil

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Las claves Generado con IA El Centro Comercial Príncipe Pío acoge la 23ª edición de MercaJuguete el sábado 19 de septiembre, con entrada gratuita. Más de 15 expositores ofrecerán juguetes retro, actuales, figuras de colección y artesanía friki para todas las edades y bolsillos. La feria combina piezas clásicas como Scalextric o Playmobil con coleccionismo contemporáneo como Hot Wheels y figuras de Star Wars o MARVEL. Durante la jornada se realizarán sorteos con premios como descuentos, juegos y entradas a exposiciones y museos.

El Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid acogerá, este sábado 19 de septiembre, la 23ª edición de MercaJuguete, una edición especial para celebrar la vuelta al cole con miles de juguetes y figuras de colección retro, actuales y artesanía friki. Entrada gratuita.

En la feria participarán más de 15 expositores especializados que pondrán a la venta un catálogo inabarcable de piezas para todos los gustos, bolsillos y edades.

Se podrán adquirir desde los emblemáticos juguetes que marcaron una época en los años 70, 80 y 90, como Scalextric o Playmobil, hasta figuras de Star Wars, MARVEL, DC, miniaturas o figuras de terror.

La feria también mira al futuro, integrando artesanía friki y material de coleccionismo contemporáneo como los Hot Wheels, creando un espacio donde conviven perfectamente el juguete antiguo y las piezas de vanguardia.

Guillermo Naranjo, organizador de la feria, destaca el carácter cercano y accesible de MercaJuguete e invita tanto a coleccionistas como al público general a visitar la feria, ya que “no se trata de una feria elitista, hay juguetes para todos los bolsillos”.

En este sentido, recuerda que “queremos que las familias vengan a compartir recuerdos y que los más pequeños descubran los juguetes con los que crecieron sus padres".

Para completar la experiencia, se celebrarán diversos sorteos durante toda la jornada, con premios que incluyen descuentos, juegos y entradas a exposiciones y museos. Además, al celebrarse en sábado y contar con entrada gratuita, se presenta como el plan de ocio perfecto para disfrutar de un día diferente.