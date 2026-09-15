Confirman la cancelación de Tapapiés este año: el festival se aplaza hasta 2027 para buscar un modelo "más sostenible"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El festival Tapapiés de Lavapiés cancela su edición de 2024 y aplaza su regreso hasta 2027 para buscar un modelo más sostenible. La decisión responde a las quejas vecinales por el ruido, la masificación y el impacto en la convivencia durante el evento. La organización pretende rediseñar el festival para mantener el impulso a la hostelería sin perjudicar el descanso y la vida del barrio. Tapapiés suponía un importante aumento de ingresos para bares y restaurantes, pero también generaba problemas de saturación en la zona.

Lavapiés no tendrá este otoño una de sus citas más multitudinarias. El Festival de Tapas y Música de Lavapiés, Tapapiés, ha decidido aplazar su decimosexta edición hasta 2027 para replantear el formato del evento y reducir el impacto que genera en las calles del barrio.

La organización pretende encontrar una fórmula que permita mantener el impulso a la hostelería y el comercio sin perjudicar el descanso y la convivencia de los vecinos.

La decisión ha sido comunicada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, responsable de la celebración. Su presidenta, Carmen Gordo, ha explicado que el objetivo es diseñar un modelo "que no altere la convivencia con los vecinos y que satisfaga tanto a ellos como a los hosteleros y comerciantes".

La suspensión llega después de quince ediciones consecutivas desde que Tapapiés comenzó en 2011. El festival se celebraba durante once días en la segunda mitad de octubre y había convertido las calles, bares, restaurantes y mercados del barrio en un recorrido gastronómico con propuestas de diferentes países.

El problema de la convivencia volvió a quedar patente durante la edición de 2025. La Asociación Vecinal La Corrala denunció entonces la concentración de personas en torno a los establecimientos participantes y describió la situación en algunas zonas como un "desmadre".

Entre las principales quejas vecinales estaban el consumo de alcohol en la calle, el ruido, la suciedad y las dificultades para descansar o desplazarse por determinadas vías y plazas. Las protestas se concentraron especialmente en lugares como las plazas de Lavapiés, Arturo Barea y Nelson Mandela, además de calles como Argumosa y Miguel Servet.

La asociación vecinal dejó claro que no rechazaba la celebración del festival, pero consideraba "inviable" mantener el formato en los puntos donde se producían mayores concentraciones. También reclamó medidas para impedir que la actividad gastronómica y cultural acabara generando grandes aglomeraciones y botellones junto a las viviendas.

Un nuevo formato

La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 trabaja ahora en una alternativa que permita mantener la esencia de Tapapiés, pero con menos gente concentrada en el espacio público. La intención es encontrar "una fórmula alternativa que no congregue tanto público en la calle" y que, al mismo tiempo, conserve el carácter gastronómico y multicultural del festival.

Lavapiés es uno de los barrios con mayor diversidad cultural de Madrid, con más de 80 nacionalidades censadas. Tapapiés había aprovechado precisamente esa variedad para construir una ruta gastronómica basada en recetas y productos de diferentes partes del mundo.

En octubre de 2025, la última edición reunió 92 tapas inspiradas en las cocinas de 30 países. En total participaron 68 bares y restaurantes del barrio, además de otros 24 establecimientos de los mercados de San Fernando y Antón Martín.

La organización calculaba entonces que el festival podía superar los 90.000 visitantes y confiaba en rebasar el medio millón de tapas y botellines servidos durante la edición anterior. La propuesta gastronómica se acompañaba de conciertos, pasacalles, representaciones teatrales y espectáculos infantiles gratuitos en las calles y plazas de Lavapiés.

Un golpe para la hostelería

El aplazamiento también supone renunciar a uno de los momentos de mayor actividad para los negocios que participaban en la ruta. Según Carmen Gordo, las ventas de tapas y cerveza permitían a los establecimientos de hostelería aumentar su facturación más de un 25% de media durante el festival. En algunos casos, el incremento llegaba hasta el 75%.

El impacto económico, sin embargo, convivía con las críticas por la saturación de determinadas zonas. Algunos hosteleros habían dejado de participar en la ruta precisamente por la masificación que generaba el evento y por las molestias que denunciaban los vecinos.

La asociación de comerciantes quiere ahora aprovechar el parón para rediseñar la celebración. Su vicepresidenta, Marta García Domínguez, ha agradecido el trabajo de las personas y entidades que han participado en el festival durante los últimos quince años.

Ha señalado que esperan seguir contando con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de los vecinos. "Queremos crear un Tapapiés más sostenible", ha resumido García Domínguez.