La feria de la música ideal para visitar en Madrid del 26 y 27 de septiembre: vinilos, discos, rarezas y ediciones especiales

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Las claves Generado con IA La XXIX Feria Internacional del Disco de Madrid se celebra el 26 y 27 de septiembre en el Pabellón de Convenciones de Casa de Campo. Participarán entre 130 y 140 expositores especializados, ofreciendo vinilos, CDs, cassettes, libros, rarezas y ediciones descatalogadas. El evento incluye conciertos, sesiones de DJ, presentaciones y coloquios con artistas y profesionales de la música. Las entradas cuestan desde 5,12 euros por día y los menores de 12 años entran gratis; se permite el acceso con perros atados.

Madrid volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al coleccionismo musical a finales de septiembre. El Pabellón de Convenciones del Recinto Ferial de Casa de Campo acogerá los días 26 y 27 de septiembre la XXIX edición de la Feria Internacional del Disco de Madrid, una cita en la que se podrán encontrar desde formatos clásicos hasta piezas difíciles de localizar.

Durante ese fin de semana, entre 130 y 140 expositores especializados pondrán a la venta material procedente de distintos lugares del mundo.

La oferta incluirá vinilos, CD, cassettes, libros, merchandising y otros artículos relacionados con la música, con especial protagonismo para las ediciones descatalogadas, rarezas y objetos destinados a los coleccionistas.

La feria no estará centrada únicamente en la compraventa. El programa también incluirá conciertos, sesiones de DJ, presentaciones de discos y libros y coloquios con artistas y profesionales de la industria musical.

Por el momento, la organización todavía no ha dado a conocer la lista de invitados de esta edición. En años anteriores, el encuentro ha contado con figuras como George DuBose, fotógrafo oficial de Los Ramones.

Dos días para recorrer los puestos

La feria podrá visitarse durante todo el fin de semana en el recinto de Casa de Campo. El sábado 26 de septiembre permanecerá abierta de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 27 el horario será de 10:00 a 19:30 horas.

El recinto se encuentra cerca de las estaciones de Metro de Alto de Extremadura (línea 6) y Lago (línea 10), por lo que se puede llegar utilizando el transporte público.

Entradas desde 5,12 euros

El acceso se podrá adquirir para una sola jornada o para los dos días. La entrada de día cuesta 5,12 euros, tanto para el sábado como para el domingo, mientras que el abono para todo el fin de semana tiene un precio de 9,22 euros.

Las entradas están disponibles a través de la web oficial de la Feria Internacional del Disco. Los menores de 12 años podrán acceder gratis y quienes quieran acudir acompañados de sus mascotas también podrán hacerlo, siempre que los perros permanezcan atados dentro del recinto.

Con casi tres décadas de trayectoria, la feria vuelve a Madrid con una propuesta especialmente dirigida a quienes todavía prefieren buscar, comparar y descubrir música en formato físico, ya sea para ampliar una colección o para encontrar alguna edición que ya no se comercializa en las plataformas habituales.