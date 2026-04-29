La mejor hamburguesa del mundo vuelve a estar en Madrid: la hacen unos valencianos de forma casera

Las claves

Las claves Generado con IA La hamburguesería española Hundred Burgers ha sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor del mundo por The World's Best Burgers. Hundred Burgers, fundada por Álex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, elabora todos sus ingredientes de forma casera y cuenta con locales en Valencia y Madrid. El reconocimiento destaca el énfasis en la artesanía y la evolución constante de Hundred Burgers, convirtiéndola en referente internacional. Otras hamburgueserías españolas como Briochef y BDP también figuran en el ranking de las 25 mejores del mundo.

La mejor hamburguesa del mundo es española y se puede comer en Madrid. The World's Best Burgers, conocido como 'la Guía Michelin de las hamburgueserías', ha vuelto a coronar a la cadena Hundred como la mejor del mundo.

Se trata, además, de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería se mantiene durante tres años consecutivos en lo más alto del ranking.

Los fundadores de la hamburguesería, Álex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuentan con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid, y ha sido elogiada según el jurado de The World's Best Burgers por "su fuerte énfasis en la artesanía y su constante disposición a evolucionar convirtiéndoles en el punto de referencia del resto de restaurantes de hamburguesas del mundo".

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan otras tres enseñas españolas más: las madrileñas BDP, que entra en el puesto 21, y Briochef, que escala hasta la posición 15. El pódium de honor lo completan junto a Hundred Burgers una hamburguesería americana y otra brasileña.

Hundred cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid. Según el jurado que confecciona esta lista, su nacimiento "ha supuesto un empuje decisivo para la escena hamburguesera en España". Y es que en sus restaurantes elaboran de forma casera y a diario todos los ingredientes que necesitan en su proceso de elaboración.

En Madrid tienen locales abiertos en la calle Eloy Gonzalo, 12; en la plaza Pedro Zerolo; y la que fue su primera apertura en la comunidad, en Alcobendas.

Álex González-Urbón, cofundador de Hundred, el reconocimiento supone "la recompensa al enorme esfuerzo y sacrificio de todo nuestro equipo" y "un recordatorio de que priorizar la calidad y la artesanía sobre el crecimiento es el camino correcto".

Por su parte, Ezequiel Maldjian, su otro creador, asegura que "ahora tienen el deber y la responsabilidad de no bajar el nivel y de estar a la altura de este galardón".

De España al mundo

La valenciana Hundred Burgers ha sido elegida mejor hamburguesería del mundo de acuerdo con las valoraciones del jurado tras 1.346 reseñas a hamburgueserías de 65 países.

La marca nació en Valencia en 2020 de la mano de dos amigos que emprendieron un viaje por todo el mundo para probar las mejores hamburguesas de Estados Unidos, Perú, Emiratos Árabes, Eslovenia...

Fue precisamente la madre de Álex la que inició el fenómeno. "Mi madre tenía un restaurante en un pueblo de Valencia y nos dejó que metiéramos hamburguesas en su carta. Para ello decidimos viajar por el mundo probando burgers hasta dar con la mejor", recuerda Alex en una entrevista recogida por este periódico.

Después de recorrerse el mundo y retransmitir sus viajes a través de su cuenta de Instagram, se pusieron manos a la obra. Quería crear su propia burger para así acabar abriendo en 2020 Hundred Burgers en Valencia.

Después de abrir Hundred Burgers en Valencia, llegaron a Madrid con lista de espera y ahora vuelven a celebrar ser los mejores del mundo.