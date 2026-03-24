El Café Gijón confirma que reabre en Madrid: lo hará este mismo mes de marzo con una programación cultural

Las claves nuevo Generado con IA El Café Gijón reabrirá en marzo en Madrid bajo la gestión del Grupo Cappuccino, que promete preservar su identidad histórica. El emblemático establecimiento, fundado en 1888, continuará siendo un referente cultural y literario en el Paseo de Recoletos. La restauración se ha realizado respetando materiales originales y la atmósfera única del local. En su nueva etapa, el Café Gijón ofrecerá una programación cultural ligada al arte, la literatura, el cine y la música.

El Café Gijón vuelve a abrir, según ha anunciado el Grupo Cappuccino que incorpora a su universo el histórico establecimiento fundado en 1888 y situado en el Paseo de Recoletos, 21. "Lo abrimos con el compromiso de preservar la identidad, la memoria y la esencia que lo han definido a lo largo de más de un siglo", explica el conglomerado empresarial.

"Referente indiscutible de la vida cultural e intelectual de Madrid, el Café Gijón continuará siendo un espacio emblemático que forma parte del imaginario colectivo de la ciudad", prosigue el comunicado.

"La intervención y restauración han sido rigurosas y cuidadosamente planteadas, con el objetivo de actualizar el espacio y recuperar materiales y piezas con historia, sin alterar la atmósfera que lo ha convertido en un lugar único y reconocible dentro de una ciudad que siempre ha sentido el Café Gijón como propio", finiquita el comunicado.

Desde sus orígenes, el Café Gijón fue refugio de artistas, escritores (Galdós, Baroja, Umbral...) y pensadores, convirtiéndose en uno de los grandes escenarios de la vida literaria madrileña, donde durante décadas se han cruzado ideas, conversaciones y generaciones.

En esta nueva etapa, el Café Gijón contará con una programación cultural vinculada al arte, la literatura, el cine y la música, concebida para seguir alimentando su vocación como punto de encuentro.

La reapertura del Café Gijón está prevista en lo que queda de marzo de 2026.

Quiénes son Grupo Cappuccino

Grupo Cappuccino es una compañía creada y dirigida por Juan Picornell Rowe, quien hace más de 30 años dio vida al primer Cappuccino con una visión clara: crear espacios donde la experiencia, el diseño y la atmósfera formen un todo coherente.

Grupo Cappuccino cuenta actualmente con presencia en distintos destinos nacionales e internacionales, con localizaciones en Mallorca (Palma, Valldemossa, Puerto Portals, Puerto Andratx y Puerto Portals), Ibiza, Marbella, Madrid, Valencia y Sevilla, así como en Gstaad, Suiza.

A través de sus distintas marcas, Cappuccino Grand Café, Hotel Cappuccino, Lobster Sea Club, Tahini Japanese Club, Wellies Restaurant y Solleric Bar, el grupo desarrolla espacios con identidad propia, manteniendo una coherencia estética y conceptual en cada uno de sus proyectos.