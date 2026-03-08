Ni el parador de Baiona ni el de Ronda: el más bonito de España es este monasterio del siglo XV elegido Bien de Interés Cultural

Las claves nuevo Generado con IA El parador de Chinchón, ubicado en un antiguo monasterio del siglo XV, ha sido elegido como el más bonito de España y es Bien de Interés Cultural. Este parador destaca por su claustro y escalera originales, una suite en la antigua iglesia conocida como 'capilla real', y unos extensos jardines con huerta y piscina. Se encuentra en el conjunto monumental de Chinchón, uno de los núcleos históricos más visitados de la Comunidad de Madrid, y recibe actuaciones de restauración y embellecimiento. El edificio ofrece 39 habitaciones, amplios salones, restaurante propio y un museo de arte religioso, convirtiéndolo en un destino único para el turismo cultural y de descanso.

Aunque de primeras no pensemos en la Comunidad de Madrid como un lugar turístico, lo cierto es que cada vez se va desterrando más esta idea, dando la importancia que realmente merece a esta región del país. El entorno que rodea a la capital de España no solo cuenta con la belleza que aporta la ciudad de Madrid, sino también con la de sus pueblos y enclaves naturales.

Muchos de estos pequeños municipios se han convertido en las últimas décadas en un reclamo cultural y patrimonial casi inigualable. Perfectos para un viaje de unos días o incluso para una escapada con ida y vuelta programada en las mismas 24 horas. Y es que hay cientos de rincones que merecen la pena ser visitados aunque sea solo un rato, con una parada con fecha de caducidad próxima.

Y es que, tal y como cuentan los expertos en turismo y viajes, en la Comunidad de Madrid podemos encontrar una pequeña España en sí misma. Con pueblos de montaña como los que adornan los Pirineos e incluso con playas, las cuales le hacen la competencia a destinos de mar a pesar de estar a cientos de kilómetros de la costa.

Pero la belleza de la región va más allá, ya que también está en sus calles, pasadizos y plazas. Y también en esos increíbles edificios que van construyendo piedra a piedra la historia de la región. Algunos de los más bonitos son aquellos que hoy en día se encuentran restaurados y que se pueden disfrutar desde el punto de vista del ocio como sucede con los paradores.

Aunque muchas personas no lo sepan, la Comunidad de Madrid también cuenta con varios paradores que se incluyen en la lista de los mejores y más bonitos de España. Generalmente son edificios que han tenido una gran relevancia y trascendencia histórica y que ahora tienen un nuevo uso y una segunda, como sucede con el parador de Chinchón, para muchos el mejor de la región e incluso del país.

¿Cómo es el parador de Chinchón?

El parador de Chinchón es un edificio histórico de entre los siglos XV y XVI que se sitúa a unos 40 kilómetros del pueblo homónimo. Por su ubicación, valor patrimonial y su fama, se ha convertido en los últimos años en uno de los más importantes de España.

Todas las páginas de información turística le otorgan una gran valoración, lo que le permite no solo superar a algunos rivales de la región como el parador de Alcalá de Henares o el de La Granja de San Ildefonso, sino también a algunos de los que más fama tienen en España como el de Sigüenza (Guadalajara), el de Cardona (Barcelona) o el de Ronda (Málaga).

El parador de Chinchón se encuentra en el antiguo monasterio de Nuestra Señora del Paraíso. De hecho, parte de su belleza y de su valor reside en conservar en perfecto estado el claustro y escalera originales. Además, una parte de la antigua iglesia forma hoy una de las suites más singulares de España, ya que es conocida como la 'capilla real'.

El complejo cuenta con 39 habitaciones, unos inmensos jardines, una huerta conventual con árboles frutales y, para los meses de verano, una impresionante piscina exterior. Además dispone de amplios salones interiores y un excelente restaurante. Por todo el entorno prima el ambiente señorial gracias a sus amplios patios o al claustro acristalado. E incluso posee un museo propio de arte religioso.

Debido a su belleza y a su trascendencia histórica, el parador de Chinchón está considerado Bien de Interés Cultural, por lo que está sujeto a planes directores de conservación y rehabilitación financiados por Turespaña y el Gobierno de España.

Este monumento protegido convertido en un idílico lugar de descanso forma parte del conjunto monumental de Chinchón, uno de los núcleos históricos más visitados de la Comunidad de Madrid y que recibe actuaciones específicas de restauración y embellecimiento dentro del Plan de Recuperación Next Generation EU.