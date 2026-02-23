Fecha confirmada: este es el día definitivo en el que reabre el icónico Mercado de San Miguel tras los cambios de última hora

Las claves nuevo Generado con IA El Mercado de San Miguel reabrirá el jueves 26 de febrero tras finalizar los trabajos de refuerzo y rehabilitación. La renovación ha incluido la consolidación de la cimentación interior, pilares exteriores y la cubierta del edificio. El mercado mantendrá sus más de 30 puestos y su oferta gastronómica, siendo un referente de la cocina española e internacional. Considerado Bien de Interés Cultural, el Mercado de San Miguel es el único mercado de hierro que sobrevive en Madrid y recibe tantos visitantes como el Museo del Prado.

Madrid ha tenido durante las últimas semanas una baja reseñable en su enorme oferta de ocio. Un reducto del buen gusto, del gran beber y de la rica gastronomía que cuando no está, siempre se echa de menos. Una ausencia dolorosa que, para suerte de muchos fieles, ya toca a su fin. Y es que el Mercado de San Miguel reabre muy pronto sus puertas después de haber estado cerrado por trabajos de renovación.

Esta noticia supone, además, un punto muy positivo, no solo para sus clientes habituales y para los madrileños que gustan de frecuentar esta zona, sino también para todo el ocio de esta bonita parte de Madrid, que vivía del gran poder de atracción que tenía este mercado, el cual presenta ahora un aspecto renovado. Tal y como ha informado la dirección del propio centro, la intervención ha consistido en el refuerzo de la cimentación interior.

Dichos trabajos han supuesto los pasos definitivos de un completo plan de rehabilitación y mantenimiento que se inició en el año 2023. Este refuerzo interior ha escrito la tercera fase de dicho plan, conformando la totalidad de la consolidación estructural del recinto. Así pues, el icónico edificio está ya preparado para reabrir sus puertas y recibir a cientos de madrileños y a miles de visitantes y turistas.

Redevco, principal gestor inmobiliario de propiedad privada en Europa con una cartera valorada en 10.500 millones de euros, ha sido la empresa encargada de llevar todo el proyecto, y también los encargados de anunciar la esperada reapertura. Así pues, dicha compañía ha confirmado de manera definitiva que el regreso del icónico Mercado de San Miguel se producirá este jueves 26 de febrero.

De esta forma, se pone fin al cierre temporal anunciado hace unas semanas y se recupera el 100% de la actividad comercial del recinto, el cual no variará la oferta. Los arrendatarios de los diferentes espacios serán los mismos y mantendrá intacto un concepto gastronómico que ya es una referencia absoluta en todo Madrid.

¿Qué ha pasado con el Mercado de San Miguel?

El Mercado de San Miguel fue construido originalmente entre los años 1913 y 1916 y desde entonces ha sido considerado una joya de la arquitectura de principios del siglo XX. Además, se trata del único mercado de hierro que sobrevive en la capital de España.

Después de décadas de deterioro, en el año 2009 fue sometido a una gran transformación, abriendo sus puertas el 13 de mayo, momento en el que se convirtió en el primer mercado gastronómico de España. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los grandes iconos de la capital y es que recibe tantos visitantes al año como el Museo del Prado o el Reina Sofía.

Ahora, este templo gastronómico donde tienen cabida productos típicos de todo el país de la máxima calidad y distinción ha sufrido una nueva renovación, la cual se inició durante el año 2023. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha necesitado de su cierre para finalizar dichos trabajos.

Un proyecto que ha sido gestionado por Redevco y que ha consistido en la consolidación de la cimentación interior del edificio. En el año 2023 se produjo una primera etapa dedicada a los pilares exteriores, que continuó en 2024 con la renovación integral de la cubierta. Y, por último, recientemente se ha finalizado la fase de refuerzo interior.

De esta forma, este edificio, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento en el año 2000, recupera todo su esplendor manteniendo fielmente su identidad. Además, las condiciones en las que se producirá su reapertura garantizan la continuidad total del proyecto, con más de 30 puestos que representan lo mejor de la cocina española e internacional haciendo del Mercado de San Miguel un referente mundial.