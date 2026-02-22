El hotel que Pedri ha comprado en Madrid al lado del circuito de F1: por 4,2 millones y a través de una sociedad inmobiliaria

Las claves nuevo Generado con IA Pedri González, futbolista del FC Barcelona, ha comprado el Hotel Villa de Barajas en Madrid por 4,2 millones de euros a través de su sociedad 'Pedrineta SL'. El hotel es un complejo de cuatro estrellas con 41 habitaciones, situado estratégicamente junto al aeropuerto Adolfo Suárez y cerca del futuro circuito de Fórmula 1 'Madring'. La ubicación del hotel lo convierte en una opción atractiva para viajeros en tránsito y asistentes a ferias y congresos, gracias a su proximidad con IFEMA y el metro de Barajas. Esta es la segunda inversión inmobiliaria importante de Pedri, quien recientemente adquirió también un antiguo convento en Tenerife para transformarlo en hotel rural.

Madrid es una ciudad que tiene un poder de atracción difícil de calcular. No solo por su belleza, por su ambiente y por su carácter cosmopolita, sino también porque se ha convertido en el epicentro de todo, o de casi todo, lo que se mueve en el país. Por ello, incluso para las personas que viven a cientos de kilómetros de la capital, Madrid sigue siendo el eje y el foco.

Solo así se explica que la ciudad se haya convertido en los últimos años en un pozo de inversiones casi sin fin. Aquellos que pueden buscan en la capital una manera de pensar en el futuro, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario. Y es que el metro cuadrado en Madrid se revaloriza día a día, sobre todo dependiendo de la zona.

Uno de los casos más llamativos, y que se ha posicionado en el foco de manera reciente, ha sido el de Pedri González, futbolista del FC Barcelona y de la selección española. El jugador canario no solo destaca por su inteligencia en el terreno de juego, sino también en los negocios. Por ello, no se ha limitado únicamente a almacenar la fortuna que gana gracias a su talento.

Como ya viene siendo habitual en el caso de estrellas de su nivel, Pedri ha decidido emprender varios negocios de manera paralela al desarrollo de sus habilidades sobre el terreno de juego. Y la mayoría de ellos giran en torno al sector inmobiliario. Uno de ellos ha sido la compra de un hotel a través de la cual el mediocampista sigue diversificando sus ingresos y su fortuna.

Tal y como adelantó El Confidencial, y según refleja el Registro Mercantil, Pedri adquirió la compra del Hotel Villa de Barajas, un complejo de cuatro estrellas que está situado de manera estratégica. Tal y como se puede desprender por su nombre, se sitúa junto al aeropuerto Adolfo Suárez, por lo que es muy demandado por las personas que se encuentran de paso en la capital.

¿Cómo es el hotel de Pedri en Madrid?

Pedri y sus asesores parecen haber disparado con mucho acierto en lo referente a la compra de este hotel, teniendo una visión de presente, pero también de futuro. Y es que el Hotel Villa de Barajas se situará, en muy poco tiempo, junto a Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 que verá la luz en el mes de septiembre de este 2026.

Por ello, se prevé que este tendrá una gran demanda, sobre todo durante el fin de semana en el que se dispute el Gran Premio. Aunque al estar tan cerca del aeropuerto, lo que no faltan son clientes. Una compra que le ha supuesto a la estrella del FC Barcelona un desembolso de 4,2 millones de euros con ampliación de capital incluida.

Esta operación fue realizada a través de 'Pedrineta SL', una sociedad patrimonial fundada en 2023 y que la estrella de la Selección utiliza para gestionar sus inversiones inmobiliarias. Mediante esta compañía compra, vende y alquila bienes inmuebles y agranda su fortuna.

En este caso, un hotel de cuatro estrellas situado en la Avenida de Logroño número 331 y que cuenta con 41 habitaciones. Se trata de un edificio funcional enfocado principalmente a viajeros en tránsito y asistentes a ferias y congresos, muchas de las cuales se desarrollan en la zona, en el entorno de IFEMA.

Este hotel, que no se podría categorizar como lujoso a pesar de su buena valoración, cuenta con servicios como recepción las 24 horas del día, desayuno tipo bufé y conexión Wi-Fi. Pero sobre todo destaca por su localización, muy cerca de la estación de Metro de Barajas, pudiendo conectar fácilmente el aeropuerto con el centro de Madrid.

Se trata de la segunda inversión relativamente similar que realiza el mediocampista del Barça, ya que hace poco compró también un antiguo convento en Tegueste, Tenerife, por 2,5 millones de euros. En este caso, el que fuera refugio de las Religiosas de la Asunción se convertirá en un bonito hotel rural de 9.500 metros cuadrados