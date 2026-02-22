Carmen Xiao llegó sin nada y ahora es 'influencer' gastro, da clases y traduce: "Como buena china, me encanta el dinero"

Las claves nuevo Generado con IA Carmen Xiao, nacida en Harbin bajo la política del hijo único, lleva 7 años en Madrid y es creadora de contenido gastronómico bajo el nombre 'Carmen Come'. Compagina su faceta de influencer con trabajos en marketing de hostelería, da clases de idiomas y realiza traducciones, además de aparecer en programas de televisión. Su contenido mezcla gastronomía china auténtica y contexto cultural, recomendando restaurantes en Usera, Plaza de España y Cobo Calleja. A pesar de la distancia, mantiene el contacto con su familia en China enviando capturas traducidas de sus publicaciones, ya que Instagram está bloqueado allí.

En Madrid, el Año Nuevo Chino ya no es solo una fecha marcada en rojo en el calendario de Usera. Es también una excusa para hablar de identidad, gastronomía y de esa generación de jóvenes chinos que han decidido contar su cultura desde dentro.

Entre ellos está Carmen Xiao (Harbin, 1999) creadora de contenido gastronómico en Instagram, donde comparte restaurantes, tradiciones y escenas cotidianas bajo el nombre de 'Carmen Come'.

Su Año Nuevo no fue exactamente como en casa. "Lo más importante para celebrar este festival es pasar tiempo con la familia, como la Navidad", cuenta a EL ESPAÑOL.

Pero ella dejó atrás a su familia para venir a estudiar castellano y cumple ya 7 años en Madrid, así que "la Nochevieja china" lo ha celebrado con su "círculo cercano", mitad amigos españoles, mitad chinos.

En su país, preparaban en casa masas y rellenos para pegarse un gran festín mientras veían la gala televisiva de la víspera. Además, el calendario lunisolar marca rituales y supersticiones: llevar algo rojo, limpiar la casa antes de la festividad porque hay que evitar barrer ciertos días para no "tirar" la buena suerte, preparar ciertos platos, no cortarse el pelo el primer mes para que no se te muera un tío... "y hay que comer pescado porque simboliza riqueza". Luego, remata jocosa y risueña: "Como buena china, me encanta el dinero".

Carmen nació bajo la política del hijo único en una ciudad del noreste de China. A los 18, tras terminar la selectividad, empezó a mirar opciones fuera. "Quería ver mundo. Sentía que ahí no podía desarrollarme libremente como persona. Tampoco podía ser yo del todo". Eso le hizo decidirse por comenzar una nueva vida en España.

Primero pasó por cursos intensivos de castellano y después se matriculó en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid. "Fue muy difícil", reconoce ahora, pero "la gramática del español es algo que disfruté muchísimo estudiando".

Luego llegó su cuenta de Instagram, 'Carmen come', que nació casi por impulso. Consumía vídeos de planes y restaurantes hasta que un día decidió probar ella misma.

Su segundo vídeo, diez segundos de ella comiendo jamón, se viralizó. "He tenido muchísima suerte", admite, aunque realmente hay mucho trabajo y esfuerzo detrás.

Hoy compagina la creación de contenido con su trabajo en marketing de hostelería, da clases de idiomas y traduce textos. Duerme poco: "Tengo un motorcito que me empuja a hacer cosas. Soy como un hámster. Me encanta trabajar de noche".

Fuera de cámara se define "súper tímida", pero en pantalla tiene desparpajo. Ha pasado por un programa de cocina de RTVE, El Gran Premio de la Cocina, y presume divertida de haber cargado en brazos a Carlos Baute en un descanso. "Soy peculiar", asume riéndose.

Toda esta mezcla define también su trabajo digital: gastronomía, pero con contexto cultural y sin olvidar sus raíces. "Es contenido de entretenimiento, pero también informativo", valora.

También recomienda sus restaurantes favoritos. En sus primeros meses en la capital descubrió, Kaigang, un local de sopas de fideos y platos de Sichuan, y en el Chinatown madrileño (Usera) recomienda el Royal Cantonés —imposible reservar en Año Nuevo, apunta tras haberlo intentado—.

"En España, durante muchos años, la comida china que se conocía era comida de barrio. Solo arroz tres delicias", ejemplifica. "Pero desde 2018 o 2019 empezó a llegar más gente joven china que trajeron un modelo diferente de negocio y vieron esa necesidad de comida china de verdad. Y ha funcionado".

Ahora —dice— "sí que hay restaurantes que tengan el auténtico sabor chino". Para ella, los mejores restaurantes se encuentran en Usera, Plaza de España o Cobo Calleja; en algunos ni siquiera hablan español ni buscan clientela local.

Mientras tanto, la familia de Carmen en China sigue sus pasos a distancia. Instagram no está permitido en el país asiático, así que envía capturas traducidas de su contenido.

Entre Harbin y Madrid, entre el calendario lunisolar y el gregoriano, Carmen celebra un Año Nuevo y lo cuenta plato a plato.